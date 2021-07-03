التعرف على نتائج التاسع سوريا أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء امتحانات الصف التاسع بكافة محافظات القطر، حيث عملت وزارة التربية السورية إلى تنظيم أعمال الامتحانات بشهادة المراحل الأساسية “الإبتدائي والإعدادية” وشهادة الثانوي، في ظل تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الخاصة بوزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، وبالفعل انتهت الامتحانات بدون عوائق أو مشكلات، لذلك ينتظر الجميع لحظة الإعلان عن النتيجة عن طريق بوابة النتائج الامتحانية للوزارة برقم الاكتتاب أو الاسم على حسب ما سيتم الإعلان عنه، وسنعرض في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا موقع وزارة التربية حسب رقم الاكتتاب.

موعد الإعلان عن نتائج التاسع 2021 سوريا

وبالنسبة لموعد الإعلان عن “نتائج التاسع سوريا” فقد سعت وزارة التربية السورية أن توفر للطلبة بمراحل التعليم المختلفة مجموعة كبيرة من النماذج للتدريب على أعمال الامتحانات وطبيعة الأسئلة قبل الدخول إلى الامتحانات لهذا الفصل الدراسي، كما أنها تتابع أعمال التصحيح والمراجعة بمجرد الانتهاء من الامتحانات، حيث أكدت المديريات التعليمية أنها تتابع المسؤولين عن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية من أجل رفع كشوف نتائج التاسع 2021 سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 بسوريا

أما عن الرابط والخطوات الخاصة بالاستعلام عن نتائج التاسع 2021 بسوريا، فقد أعلنت وزارة التربية السورية، أن التعرف عن النتائج سيكون من خلال رابط موقع وزارة التربية واتباع عدة خطوات جاءت على النحو الأتي: