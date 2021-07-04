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طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي المغرب 2021 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

بواسطة عزت محمد

معرفة “نتائج الثالث الإعدادي” المغرب أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين في جميع المدن المغربية خلال الفترة الحالية، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب أنها قامت بكل الخطوات التي من شأنها تؤدي إلى ظهور نتيجة التلاميذ من بينها “أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والتدقيق”، وبعد الانتهاء منها سيُمكن للطلاب والطالبات التعرف على النتيجة من خلال وسائل الإعلام الرسمية، وسنعرض في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي المغرب 2021 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

1 موعد الإعلان عن النتائج للصف الثالث الإعدادي المغرب 2021
2 خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي المغرب

موعد الإعلان عن النتائج للصف الثالث الإعدادي المغرب 2021

وبالنسبة لموعد الإعلان عن النتائج للصف الثالث الإعدادي المغرب 2021 فقد خصصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب الموقع الإلكتروني لها لتتواصل من خلاله مع الطلاب وتقدم لهم جميع الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها، منها النتائج الخاصة بالثالث الإعدادي بالمغرب وبقية المراحل الدراسية الأخرى، حيث يتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي المغرب

أما عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي المغرب 2021 فستكون من خلال عدة خطوات بسيطة، جاءت على النحو الأتي:

  1. في البداية يجب الدخول على رابط موقع مسار متمدرس.
  2. بعد ذلك تقوم بإدخال البيانات المطلوبة “كلمة المرور ورقم المسار”.
  3. ثم تضغط على كلمة “تسجيل دخول”، ثم “خدمات المسار”.
  4. وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “الاستعلام” لتظهر لك منتائج الثالث الإعدادي في حال أفصحت وزارة التربية الوطنية بالمغرب عن النتائج.
عزت محمد

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