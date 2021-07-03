معرفة نتائج “اختبارات الطلاب والطالبات” بسلطنة عمان أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين خلال الفترة الحالية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عن تقديم النتائج من خلال البوابة التعليمية، ليتمكن الطلبة من التعرف على نتائج الاختبارات للعام الحالي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من الصف الخامس حتى العاشر، كما أن نتائج الصف الحادي عشر ستكون من خلالها أيضًا، وسنعرض في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب البوابة التعليمية سلطنة عمان 2021 (الرابط والخطوات).

رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان

وحرصًا منا على إمداد قرائنا في موقع “كلمة” بالمعلومات التي يبحثون عنها بطريقة مبسطة سنعرض في هذه السطور رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان، حيث يمكن للطلاب والطالبات الاستفادة بكثير من الخدمات الموجودة بها ومن بينها معرفة بيانات الطالب مع إمكانية دخول ولي الأمر من أجل معرفة نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني في عمان.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2021

وبالنسبة لطريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب البوابة التعليمية سلطنة عمان 2021 فستكون من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة جاءت على النحو التالي: