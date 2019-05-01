طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية عبر موقع نظام نور للنتائج برقم الهوية

نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية ورقم السري، حتي يستطيع جميع الطلاب السعوديين وأولياء الأمور من استخراج درجات الامتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة بكل سهولة من خلال زيارة موقع نظام نور للنتائج برقم الهوية، من خلال هذه المقالة سوف نرفق لكم رابط نتائج نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق حتي يتمكن الجميع من معرفة درجات جميع المواد الدراسية ونسبة النجاح المئوية.

طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية في مختلف المراحل التعليمية بداية من ” الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة” فمن خلال استخدام اسم المستخدم ورقم السجل المدني و رقم الهوية يمكن معرفة درجات نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تعمل جميع المديريات التعليمية بكافة المدن والمناطق علي قدما وساق من اجل الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات من اجل الكشف عن نتائج في اقصي وقت ممكن.

نرفق لكم رابط موقع نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa لكي يستطيع كافة الطلبة والطلبات وكذلك أولياء أمورهم الدخول علي قسم التقارير لاستخراج درجات الامتحان، حيث يمكن من خلال خدمة البيانات الخاصة بالإرشاد الطلابي يمكن طباعة النتيجة بعد البحث البيانات الخاصة بكل طالب وطالبة، وختاما نتمنى للجميع الطلاب والطلبات بالمملكة العربية السعودية النجاح والتوفيق لمتابعي موقع كلمة دوت اورج الكرام.

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