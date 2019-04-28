نقدم لكم اليوم طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية، كالعادة ينفرد موقع كلمة دوت أورج بتقديم شرح مبسط عن استخراج نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي، حيث أوشكت جميع اللجان الامتحانية علي الانتهاء من أعمالها الخاصة بالمراجعة والكنتروال في كافة المدارس علي مستوي المحافظات بالأراضي الحجازية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم طريقة الاستعلام عن النتائج نظام نور حتي نسهل الأمر علي جميع الطلاب والطلبات وأيضا أولياء الأمور حتي يستطيعوا استخراج درجات الامتحانات برقم الهوية ورقم السجل المدني.

طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية

موقع نور المركزي eduwave يتيح إمكانية طباعة النتائج بعد أن يستعلم الجميع الإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية حيث سنقوم بتوفير طريقة استعلام النتائج نظام نور فمن خلال الخطوات الموضح لكم علي النحو التالي يمكن استخراج درجات الامتحان النهائية بكل سهولة.

قم بالدخول علي رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية .

. ادخل البيانات المطلوبة بالحقول الفارغة كما هو موضح بالصورة التالية.

عقب أدخال رقم الهوية ورمز التحقق سوف يتم تحويلك إلي صفحة نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور وذلك بعد بعد الدخول علي النظام التعليمي الالكتروني سوف تقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار قسم التقارير التابع قسم النتائج بعدها تقوم باختيار اسم المدرسة والإدارة التعليمية وكتابة رقم الجلوس واسم الطالب أو الطالبة بالخانات المخصصة من ثم النقر علي أيقونة استعلام.

بعدها سوف يحولك موقع نظام نور الرسمي باستظهار جميع درجات الفصل الدارسي ونسبة النجاح والنسبة المئوية وباقي البيانات المراد البحث عنها بمنتهى الدقة والإتقان، حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات بالمملكة العربية السعودية بكافة المراحل التعليمية النجاح والتوفيق، حيث سنقوم بتقديم المزيد من المقالات حول خدمات الطالب في نظام نور فرجاء تابعونا.

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