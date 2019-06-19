طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

يسود حالة من التوتر والقلق بين أبنائنا طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور تجاه تأخير موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 التى بدأت يوم 19 مايو وانتهت 1 يونيو على العلم بأن جميع الطلاب على مستوى الجمهورية قامت بأداء الامتحانات إلكترونيا عن طريق النظام الحديث الذي يسمى “التابلت” ما عدا 500 مدرسة فقط قامت بإداء الأختبارات عن طريق ألاوراق الطريقة التقليدية لطلابنا.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

يكثف طلابنا البحث هذه الأيام عن نتيجة أولي ثانوي 2019 عبر جميع المواقع الرسمية بوزارة التربية والتعليم لمعرفة طريقة الاستعلام عن النتيجة التى لم يستدل عليها بعد، حيث صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بأن أعمال التصحيح الإلكترونية الخاصة بالتابلت قد انتهت تقريبا ويتم حاليا تصحيح باقي أوراق الطلاب التى لم يتم اختبارهاإلكترونيا.

بوابة الثانوية العامة نتيجة أولي ثانوي

ومن المنتظر خلال الأيام القادمة أن يتم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوية بشكل جديد غير تقليدي لمعرفة مدى نجاح النظام الجديد الذى تم تطبيقه في أغلب المدارس وسوف تكون كالتالى عبر بوابة الثانوية العامة بالنسبة للمدارس التى لم يتم إختبارها إلكترونيا، وبالنسبة للطلاب التى قامت بإداء الأختبارات إلكترونيا سوف يصل لكل طالب رسالة على التابلت الخاص به بالدرجات في المواد الدراسية.

سوف نتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتيجة أولي ثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019 والموعد الرسمي لإعلانها وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم أثناء عقده لمؤتمر صحفي سوف يتم من خلاله إعلان أسماء أوائل أولي ثانوي وتكريمهم لتفوقهم وتشجيعهم.