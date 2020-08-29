طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020.. ومؤشرات الحد الأدنى

من المقرر أن يبدأ التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020 للقبول في الجامعات والمعاهد بأنحاء الجمهورية، وذلك بمشاركة نحو 230 ألف طالب وطالبة، بزيادة نحو 80 ألفًا، عن المشاركين في المرحلة الأولى التي انتهت من تسجيل الرغبات يوم الخميس الماضي، فيما ينتظر الجميع إعلان النتيجة خلال ساعات.

وانتهى نحو 150 ألف طالب وطالبة من تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، بحد أدنى في الشعبة العلمية “علوم” 400 درجة بنسبة 97.60%، والرياضيات 387 درجة بنسبة 94.40%، أما الشعبة الأدبية فكانت الحد الأدنى بها 327.5 درجة بنسبة 79.90%‏.

طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020

وننشر من خلال موقعنا “كلمة دوت كوم”، طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت. النقر على ثاني مرحلة في التنسيق لعام 2020. إدخال رقم الجلوس. إدخال الرقم القومي. كتابة الرغبات في الأماكن الفارغة. النقر على “حفظ التغييرات”. طباعة الرغبات للاحتفاظ بنسخة ورقية.

مؤشرات الحد الأدنى في ثاني مرحلة للتنسيق 2020

وبعد معرفة طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020، فإنه وفق مصادر من المرجح أن يكون الحد الأدنى لهذه المرحلة والكليات الشاغرة على النحو الآتي: