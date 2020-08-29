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طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020.. ومؤشرات الحد الأدنى

بواسطة أحمد سعيد
طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020 تعرف على طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020

من المقرر أن يبدأ التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020 للقبول في الجامعات والمعاهد بأنحاء الجمهورية، وذلك بمشاركة نحو 230 ألف طالب وطالبة، بزيادة نحو 80 ألفًا، عن المشاركين في المرحلة الأولى التي انتهت من تسجيل الرغبات يوم الخميس الماضي، فيما ينتظر الجميع إعلان النتيجة خلال ساعات.

وانتهى نحو 150 ألف طالب وطالبة من تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، بحد أدنى في الشعبة العلمية “علوم” 400 درجة بنسبة 97.60%، والرياضيات 387 درجة بنسبة 94.40%، أما الشعبة الأدبية فكانت الحد الأدنى بها 327.5 درجة بنسبة 79.90%‏.

1 طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020
2 مؤشرات الحد الأدنى في ثاني مرحلة للتنسيق 2020

طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020

وننشر من خلال موقعنا “كلمة دوت كوم”، طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

  1. الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت.
  2. النقر على ثاني مرحلة في التنسيق لعام 2020.
  3. إدخال رقم الجلوس.
  4. إدخال الرقم القومي.
  5. كتابة الرغبات في الأماكن الفارغة.
  6. النقر على “حفظ التغييرات”.
  7. طباعة الرغبات للاحتفاظ بنسخة ورقية.

مؤشرات الحد الأدنى في ثاني مرحلة للتنسيق 2020

وبعد معرفة طريقة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق 2020، فإنه وفق مصادر من المرجح أن يكون الحد الأدنى لهذه المرحلة والكليات الشاغرة على النحو الآتي:

  • الشعبة العلمية:320 درجة، بنسبة 78.5%.
  • الشعبة الأدبية: 279 درجة، بنسبة 68.5%.
  • أماكن شاغرة في كليات الطب البيطري.
  • أماكن شاغرة في كليات التمريض.
  • أماكن شاغرة في كليات الهندسة.
  • أماكن شاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات.
  • أماكن شاغرة في كليات العلوم.
  • أماكن شاغرة في كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، ودار العلوم، وفنون جميلة.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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