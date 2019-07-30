طريقة التسجيل في موقع التنسيق لتقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المستجدين 2019 .. موعد فتح التحويل بين الكليات

منذ إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2019، وبدأ بحث بعض الطلاب وأولياء الأمور عن موعد فتح باب تحويل الجامعات لتقليل الاغتراب، وذلك لجميع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في القبول بالجامعات والمعاهد القريبة وضمن النطاق الجغرافي، وقد وضع مكتب التنسيق قواعد وشروط هامة لقبول طلب الطالب في تقليل الاغتراب للجامعات 2019، وذلك ليتواجد الطالب بالجامعة او المعهد القريب من محل إقامته.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2019:

أعلن وزير التعليم العالي أثناء الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى بوقت سابق، أنه سوف يتم فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب بالجامعات 2019 بعد الانتهاء من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، وسوف يتم استقبال طلبات التحويل خلال أسبوع كامل ثم يستكمل بعدها تنسيق المرحلة الثالثة.

وقد أضاف السيد عطا، المشرف على تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية، أن تحويلات الطلاب وتقليل الاغتراب هو إلكتروني فقط وهى خدمة مجانية يقوم بها الموقع باستقبال طلبات الطلاب وأولياء الأمور، وضرورة استيفاء جميع الشروط اللازمة لتقليل الاغتراب مثل الموقع الجغرافي واختبار القدرات في بعض الكليات والجامعات المراد التحويل إليها، وسوف يتم بعد ذلك الإعلان عن نتيجة التحويلات خلال أسبوع.

طريقة التحويل وتقليل اغتراب الجامعات 2019:

يمكن لجميع الطلاب التسجيل في خدمة تقليل الاغتراب بعد معرفة شروط وقواعد التحويل التي وضعها مكتب التنسيق، وسوف يتم تفعيل عبارة التقديم في تقليل الاغتراب عقب انتهاء طلاب المرحلة الثانية من تسجيل رغباتهم، وإعلان النتائج وأما عن خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب فهي كالأتي:

1- الدخول لموقع بوابة الحكومة المصرية.

2- الدخول إلى خدمات التنسيق.

3- اختيار خدمة تقليل الاغتراب.

4- كتابة رقم الجلوس والاسم والرقم السري.

5- كتابة الكلية التي ترغب التحويل إليها.

6- الضغط على تقديم.