طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية وتسجيل ولي الأمر طالب جديد 1441

من أكثر ما يبحث عنه الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في كافة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية هو كيفية ترفيع الطلاب عبر نظام نور، ولاسيما طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية وكيفية إنتهاء الفصل الدراسي الحالي، فيما يلي نستعرض لكم المزيد من التفاصيل حول كيفية ترفيع الطلاب المرحلة الابتدائية، واستخدام تقنيات التعلم عن بعد، وبالأخص في تلك الفترة الراهنة، بالتزامن مع فيروس كورونا المتفشي في كل مكان، واستخدام الفصول الافتراضية ونظام التعليم القياسي.

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية

يتم الدخول إلى موقع نظام نور المركزي، ثم يتم اختيار “المستخدمون” الموجود في القائمة الرئيسية.

يتم الآن اختيار “الطلاب” تنبثق منها قائمة، يتم اختيار من بين الاختيارات “تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”

يتم اختيار “ترفيع الطلبة الذين تم اختيارهم بشكل نهائي”

انقر الآن على “ترقية الطلاب بشكل نهائي”

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فيتم ترفيع الطلاب في نظام نور بعد نقل كافة بيانات الطلبة المقرر ترفيعهم لاستعراضها من المدارس التي من المقرر أن ينتقل لها الطلاب.

تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي