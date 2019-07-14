طريقة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2019 في 6 خطوات

بعدما ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع اليوم السابع برقم الجلوس، بالإضافة إلى موقع الوزارة الرسمي، منذ ساعات قليلة مضت، حاولت وزارة التربية والتعليم أن تشير إلى الخطوة التالية ألا وهى خطوات تسجيل الرغبات لطلاب وطالبات الثانوية العامة، بعدما قمنا بمحاولة التطلع إلى الحد الأدنى للقبول في كليات وجامعات مصر والمؤشرات الأولى لتنسيق عام 2019-2020م لشعبتي علمي وأدبي.

الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

لابد للدخول إلى موقع الوزارة للتنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات، ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به ورقمه السري المدون على شهادة النجاح التي حصل عليها من المدرسة التابع لها.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً

قد يكون سبق لك وأن قمت بتسجيل رغبات خاصة بك على الموقع في إحدى الزيارات السابقة، فإن كنت قد قمت بذلك فسوف يعرض لك الموقع تلك الرغبات التي قد سُجلت من ذي قبل، بالإضافة إلى سماحه بزيادة تسجيلك لرغبات آخرى تريدها.

الخطوة الثالثة:البيانات الأساسية

ولابد عليك في هذه الخطوة أن تتأكد من كافة بياناتك التي قد أدخلتها كالاسم والتخصص والمواد وما إلى ذلك.

الخطوة الرابعة: إدخال – تعديل قائمة الرغبات

ويتيح لك الموقع عرض الرغبات السابقة لك، وكذلك إضافة رغبات أخرى، وفي حين دخولك لأول مرة إلى الموقع فستجد القائمة فارغة لتملئها كيفما شئت بالكليات والمعاهد التي ترغب بتسجيلها، ولكن مع الالتزام الشروط المحددة في دليل التنسيق، مثل موافقة النوع في بعض الكليات التي تطلب ذلك “بنين فق” أو بنات فقط”، وكذلك التوزيع الجغرافي، والكليات التي ترغب في درجات معينة في اللغات “كلية الألسن”.

ويسمح لك الموقع أن تزيل كلية أو معهد قمت بإضافته لتستبدله بكلية أخرى أو معهد غيره، بالإضافة إلى تحريك رغبة من أعلى لأسفل أو العكس.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

بعدما تنتهي من إتمام عملية تسجيل الرغبات في القائمة، سيقوم الموقع بعرض تلك القائمة عليك مرة أخرى؛ حتى تقوم بمراجعتها، لتأكد عليها بعد ذلك حتى يتم تخزينها داخل قاعدة البيانات Database بالحاسوب الذي سوف يتولى عملية التنسيق، ومن ثم سيعرض الموقع قائمة الرغبات التي قد تم تسجيلها مرفقاً معها رقم المعاملة وإيصال تسليم الرغبات الكترونياً.

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

ويمكنك أن تطبع استمارة الرغبات وحفظها داخل الملف الخاص بك، أو أن تضع بريد إلكتروني حتى يصلك عليه تأكيد تسجيل رغباتك إلكترونياً.