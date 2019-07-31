خطوة بخطوة: طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني

انطلقت المرحلة الثانية اليوم الأربعاء 31/7/2019 وبدأ الطلاب بكتابة الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، ونقدم لكم في هذا المقال شرح وافي لطريقة تسجيل الرغبات خطوة بخطوة بداية من الدخول إلى لينك موقع التنسيق الإلكتروني حتى حفظ الرغبات وطباعتها ويتم غلق باب التنسيق الإلكتروني يوم الأحد 4/8/2019 ولمدة 5 أيام.

ويتقدم للمرحلة الثانية عدد 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الحد الادنى للشُعبة العلمية والادبية للتقديم في المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2019

الشُعبة الحد الأدنى العلمية 320 درجة بنسبة 78.05 % الأدبية 279 درجة بنسبة 68.05%

خطوات تسجيل الرغبات

مع بداية التنسيق يجب التعرف على الخطوات الصحيحة لكتابة الرغبات على موقع التنسيق اللإلكتروني فبعد الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني تظهر لك هذه النافذة:

قم باختيار الشهادة الثانوية وبعد ذلك كتابة رقم الجلوس، والرقم السري والرمز التأكيدي الذي يظهر في الصورة وقم باختيار الخطوة التالية، ستفتح لك صفحة تسجيل الرغبات قم بتسجيل الرغبات بالترتيب على حسب الكلية التي تريد الالتحاق بها مع الوضع في الاعتبار التوزيع الجغرافي وتحذر وزارة التربية والتعليم استنفاذ الرغبات واختيار الكليات الغير متناسقة مع المجموع الكلي للطالب وإليكم فيديو توضيحي يشرح خطوات تسجيل الرغبات خطوة بخطوة

قم بحفظ الرغبات وطباعتها بعد الانتهاء من التسجيل واحتفظ الرقم السري ولا تفصح به لأحد حتى لا يتمكن من التغيير على الرغبات، ويمكنك التعديل على الرغبات حتى اليوم الأخير من التنسيق ويتم التعامل بآخر نسخة تم حفظها على موقع التنسيق.