الآن طريقة سهلة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي موقع بنك المعرفة والمعلومات lms بنسبة نجاح 91.4%

بشري سارة لكل طلابنا بالصف الأول الثانوي بأنه قد تم تشغيل موقع بنك المعرفة والمعلومات الآن وسوف يصل لكل طالب رسالة بالتقدير الذى حصل عليه الان.

نتيجة الصف الأول الثانوي أصبحت متاحة الآن عبر موقع بنك المعرفة والمعلومات lms وذلك ما صرح به الدكتور شوقي وزير التربية والتعليم اليوم الأثنين الموافق 24 يونيه 2019 أثناء عقده لمؤتمر صحفي ظهرا وقد شرف بحضور المؤتمر عدد كبير من قيادات الوزارة ومديريات الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لاعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 91.4% وأكد سيادته أن أولي ثانوي هذا العام تختلف عن أى سنة اخري نظرا لما فيها من تحديثات وتطورات تكنولوجيا وبالأخص تطبيق نظام التابلت بجميع المدارس ما عدا 500 مدرسة على مستوى الجمهورية تم اختبارهم ورقيا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي

نعلم جيدا أن طلاب الصف الأول الثانوي قد طال انتظارهم وهم في ترقب ظهور النتيجة ،وأخير يمكن لجميع طلابنا بالصف الأول الثانوي الحصول على النتيجة بالكود السري الخاص بكل طالب وسنعرض لكم عبر موقعكم كلمة طريقة الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي بطريقة سهلة ومبسطة.

موقع بنك المعرفة والمعلومات نتائج أولي ثانوي نظام التابليت

والجدير بالذكر أنه ولأول مرة في تاريخ الثانوية العامة يتم ظهور النتيجة إلكترونيا عن طريق التابلت المستلم لدى الطالب، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال رسالة قصيرة على التابلت الخاص بكل طالب على التقدير الذى حصل عليه، علما بأن الدكتور شوقي أثناء تصريحاته اليوم بالمؤتمر أكد أن نتيجة أولي ثانوي هذا العام بالألوان وليست بالدرجات.

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طريقة سهلة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

نتيجة أولي ثانوي نظام التابليت

سوف يكون عرض نتائج الصف الأول الثانوي عبارة عن كارت وكل كارت له لون معين ويمثل تقدير ما لذا سنوفر لكم الأربعة ألوان والتقدير الى يمثله

كارت اللون الأزرق متفوق أو امتياز

كارت اللون البرتقالى معقول أو جيد

كارت اللون الأخضر أقل من التوقعات أو ضعيف

كارت اللون الأسود راسب ويعيد السنة الدراسية

هنا قد وصلت للخاتمة وبذلك يستطيع كافة الطلاب بكل محافظات الجمهورية الحصول على النتيجة بسهولة وبالنجاح والتوفيق لكل طلابنا.