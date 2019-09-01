طلاب عين شمس في المسابقة الدولية للتصميم الهندسي “روبوكون 2019” بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

قام عدد 15 طالب وطالبة بالإضافة إلى 4 من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة بكل من جامعة عين شمس ، وجامعة أسوان ، بالإضافة إلى جامعة المنصورة ، وكذلك بوجود دعم من “مركز التميز في الطاقة” والذي قد تم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” (MIT) بالمشاركة في المسابقة الدولية للتصميم الهندسي “روبوكون 2019.







المسابقة الدولية للتصميم الهندسي “روبوكون 2019”

وقد قام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا باستضافة المسابقة الدولية “روبوكون 2019” على مدار أسبوعين في مقره بولاية ماساتشوستس، بالإضافة إلى حضورهم ورشة عمل بعد المسابقة دارت حول منهج (التصور – التصميم – التنفيذ – التشغيل) ، والذي يعتبر واحد من أهم الأنشطة التعليمية الهامة في المعهد.







ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن نتائج المسابقة الدولية للتصميم الهندسي “روبوكون 2019” والتي قد جاءت بمشاركة عدد 55 طالب من كليات الهندسة والذين قد قاموا بالاشتراك من 10 دول مختلفة وهي : البرازيل ، تايلاند ، وكذلك الصين ، وسنغافورة ، وكوريا ، والمكسيك ، بالإضافة إلى مصر ، والهند ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وأخيرًا اليابان ، حيث فاز الفريقان الي قد شارك فيهما طالبان يمثلان “مركز التميز في الطاقة” بكل من الميدالية الفضية ، والميدالية البرونزية ، وكذلك قد حصل “مركز التميز في الطاقة” على حق استضافة مسابقة التصميم الهندسي الدولية روبوكون 2021 لأول مرة داخل مصر في جامعة عين شمس.

كما تجدر الإشارة إلى كون تلك المسابقة كانت قد بدأت من خلال تقسيم الفرق المتسابقة إلى عدة مجموعات تضم متسابق من كل بلد ، وبعد ذلك كان أمام كل فريق 12 يومًا فقط من أجل أن يقوم بتصميم وتنفيذ روبوت يقوم بأداء مهام تشبه المهمات التي يقوم بها رواد الفضاء الأمريكيين ، ويأتي ذلك بمناسبة العيد الخمسين الخاص بهبوط أول إنسان على القمر.







ومن هنا عمل كل فريق مجتهدًا قدر المستطاع من أجل أن يستطيع التغلب على مختلف التحديات التي قد واجهتهم ، عن طريق استغلال مختلف قدراتهم الابداعية المتميزة ، هذا من أجل تصميم وإنشاء روبوت قادر على القيام بالعديد من الأشياء التي يأتي في مقدمتها الحركة ، وكذلك التسلق ليضع علم على جبل ، بالإضافة إلى القدرة على جمع الصخور ، وتحريك التروس ، كما يجب أن يملك الروبوت القدرة على التحرك إلى الأعلى وإلى الأسفل حتى يكون التصميم الخاص به ناجحًا ، ومع كل خطوة من الخطوات السابقة التي يتمكن الفريق من تحقيقها يقوم بالحصول على عدة نقاط بناءً على مستوى الصعوبة.

كما يذكر أن الفريق الذي قد شارك فيه طالب مصري واحد من جامعة المنوفية تمكن من الحصول على الميدالية الذهبية ، بينما قد فاز الفريقان اللذان قاما بالمشاركة طالبان يمثلان “مركز التميز في الطاقة” بكل من الميدالية الفضية والميدالية البرونزية ، وهما الطالب يحيى حلمي من هندسة المنصورة ، والطالبة شذى منصور المسجلة بهندسة الطاقة بجامعة عين شمس.

ويجب ذكر أن هذا النشاط يأتي في ظل أهداف “مركز التميز في الطاقة” والذي يتم تمويله من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والمنفذ من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، والتي تهدف إلى العمل على تعزيز ونشر الثقافة التعليمية ، بالإضافة إلى القيام ببناء بنية تحتية مستدامة في قطاع الطاقة عن طريق رفع قدرات جيل من الخريجين المهندسين يمتلكون المهارات المطلوبة من أجل تنفيذ مشروعات البحوث التطبيقية ذت المستوى عالي الجودة والتي تقوم بالتركيز على حل المشكلات المحلية والعالمية.