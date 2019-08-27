طلاب عين شمس في زيارة لهضبة الجلالة البحرية … صور

قام وفد من طلاب وطالبات جامعة عين شمس بعمل زيارة بشكل موسع لمجموعة من المشروعات القومية الضخمة الموجودة في هضبة منتجع الجلالة البحرية ، ومن الجدير بالذكر أن ذلك كان قد جاء في إطار تعليمات وتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وتحت رعاية وإشراف عام من قبل السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، كما قد جاء ذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، وتحت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

زيارة المشروعات القومية في هضبة الجلالة

ومن الجدير بالذكر أن وفد طلاب جامعة عين شمس قد تكون من عدد 30 طالب و طالبة ، قاموا بجولتهم الموسعة تحت عناية ورفقة السيد العقيد مصطفى حمدي مدير إدارة التربية العسكرية في جامعة عين شمس ، ويذكر أن تلك الزيارة كانت قد شملت كل من مصنع رخام الجلالة ، وقد أتى ذلك بحضور السيد اللواء أركان حرب أيمن عادل رئيس مجلس إدارة المصنع ، وقام بعد ذلك الطلاب والطالبات بالتوجه إلى زيارة جامعة الجلالة ، حيث قد تم الإنتهاء من ٣ كليات بالجامعة حتى الآن ، وكذلك منتجع الجلالة البحرية حيث قد جاء ذلك بتواجد السيد اللواء أركان حرب المهندس محمود فكري.

كما تجدر الإشارة إلى قيام الطلاب والطالبات بزيارة محطة تحلية مياه الشرب وذلك بوجود السيد اللواء أشرف بركات ، بالإضافة إلى قيام وفد جامعة عين شمس بتفقد طريق الجلالة الجديد والذي يعتبر نموذج لتحدي صعوبات الطبيعة ، وقد تم العمل على تصميمه بشكل مميز وفريد للغاية لا مثيل له.

وأثناء قيام الطلاب والطالبات بجولة الموسعة داخل مشروعات هضبة الجلالة أعرب الطلاب والطالبات عن مدى فخرهم وسعادتهم بشكل كبير للإنجازات التي قد شاهدوها ، وما قد لمسوه من تطور ورقي ، وأشادوا بالقيادة الحكيمة التي أدت إلى تنفيذ تلك المشروعات العملاقة ، أن ذلك سوف يؤدي إلى خلق مستقبل أفضل لمصر وشبابها ، ويأتي ذلك في ظل تحقيق رؤية 2030.

صور أثناء زيارة طلاب عين شمس