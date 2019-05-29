“ظهرت الآن برقم الجلوس”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة السويس

اعتمد منذ قليل اليوم الأربعاء 29 مايو السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2018 – 2019 وقد بلغت نسبة النجاح فى جميع مدارس وإدارات المحافظة 85.4%، وقد حضر اعتماد النتيجة السيد اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة، والأستاذة سلمي الشاعر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالسويس.

وقد صرحت الأستاذة سلمي الشاعر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 بلغ 10 آلاف و700 طالب وطالبة وقد تم توزيعهم على 79 لجنة امتحان وعدد الإدارات التعليمية فى محافظة السويس ثلاث إدارات تعليمية فقط.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة السويس

وأكدت الأستاذة سلمي الشاعر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالسويس بأن النتيجة تم نشرها الآن على موقع مديرية التربية والتعليم بالسويس ويمكن لكل طالب أو طالبة أو ولي أمر الحصول على النتيجة الآن برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم من هنا

وبعدها يقوم الطلب أو الطالبة بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على زر النتيجة فيتم عرض نتيجة الطالب أو الطالب كاملة باسم الطالب، ورقم الجلوس، ودرجات الطالب فى المواد الأساسية، درجات الطالب فى المواد التى لا تضاف للمجموع، وحالة الطالب، والمجموع الكلي للطالب، ونعرض صورة من نتيجة أحد الطلاب بالسويس للتأكيد على ظهور النتيجة وأن رابط النتيجة يعمل بكفاءة.

وأسرة تحرير موقع نجوم مصرية تتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية ويمكننا مساعدة طلاب محافظة السويس فى الحصول على النتيجة بان يقوم الطالب بترك رقم الجلوس فى التعليقات أسفل الموضوع وسوف نرد بالنتيجة فوراً.