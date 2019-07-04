ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات.. almunahal “نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات”

نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات، بعد ترقب وانتظار دام لفترة طويلة أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية منذ قليل عن اعتمادها نتائج الثانوية العامة 2019 في الإمارات التي سيتم رفعها الآن عبر موقع برنامج المنهل الذي تخصصه الوزارة للاستعلام عن النتيجة، وقد نوهت الوزارة التي أصدرت بيانها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن نتائج الصف الثاني عشر 2019 في الإمارات تم اعتمادها ويجري الآن رفعها عبر الموقع الإلكتروني المخصص، أما بالنسبة لنتائج الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم.

نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات:

بدأت الوزارة فعلياً برفع نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات عبر موقع المنهل وبدأ الطلاب والطالبات في شتى أنحاء البلاد بالبحث المكثف عن نتائج الثاني عشر 2019، حيث يأمل كل طالب وطالبة بمعرفة نتائجهم بعد عام طويل مر في السهر والمذاكرة والاجتهاد كما أن هذه النتيجة تعد مرحلة مفصلية في حياة كل طالب فعلى أثرها سيتم تحديد ما إذا كان الطالب سينتقل للمرحلة الجامعية أم لا، لذلك يهتم أيضا أولياء الأمور بصدور النتيجة ويبحثون عنها عن كثب.

موقع المنهل للاستعلام عن نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات:

وأيضا أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الصف الثاني عشر 2019 ستظهر في كافة أنحاء الإمارات منها، دبي، أبو ظبي، الفجيرة، الجميرة، عجمان، رأس الخيمة، العين، وأم القويين، وكان الطلاب والطالبات قد أنهوا عملية تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الدور الأول وينتظرون صدور النتيجة منذ مدة معربين عن بالغ قلقهم وترقبهم للحظة الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2019.

رابط موقع المنهل للاستعلام عن نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات:

يمكنكم الآن طلابنا الأعزاء الاستعلام عن نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات بعد أن تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة، وذلك من خلال الرابط التالي https://sso.moe.gov.ae/، للحصول على نتائج الثانوية العامة 2019 قم بالدخول إلى الرابط التالي، ثم أدخل البريد الإلكتروني، والرقم السري الخاص بالطالب، ثم قم بالضغط على أيقونة دخول، وفي حال نسيت كلمة المرور الخاصة بك قم بالنقر على نسيت كلمة المرور وسيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.