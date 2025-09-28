“ظهرت الآن”.. نتائج السادس الاعدادي 2025 الدور الثاني في العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا ومنصة نجاح

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الأحد بشكل رسمي عن نتائج السادس الإعدادي 2025 الدور الثاني، لتنهي بذلك فترة طويلة من القلق والانتظار التي عاشها آلاف الطلبة وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات، وتمثل هذه النتائج فرصة مصيرية للطلاب الذين لم يحالفهم النجاح في الدور الأول، إذ تتيح لهم استكمال مسيرتهم التعليمية والانتقال إلى المرحلة التالية دون عوائق.

موقع وزارة التربية العراقية

للاطلاع على نتائج السادس الإعدادي 2025 الدور الثاني بكل سهولة وفرت وزارة التربية العراقية خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول للنتائج باتباع بعض الخطوات البسيطة كما يلي:

الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

من القائمة الرئيسية يتم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار نتائج الامتحانات.

تحديد نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2025 من بين الاختيارات المتاحة.

إدخال اسم المحافظة أو المدرسة التابع لها الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني والاسم الثلاثي بدقة في الخانات المخصصة.

وأخيرًا النقر على زر عرض النتيجة، لتظهر تفاصيل الدرجات كاملة في جميع المواد مع إمكانية حفظها أو طباعتها.

موقع نتائجنا للاستعلام عن النتيجة

لمعرفة نتائج السادس الإعدادي 2025 الدور الثاني في العراق بطريقة بسيطة وسريعة، خصصت وزارة التربية منصة إلكترونية تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على الدرجات بشكل مباشر دون عناء وللحصول على النتيجة بدقة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولًا إلى موقع منصة نتائجنا الإلكترونية الرسمية.

تحديد الفرع الدراسي الصحيح سواء كان العلمي أو الأدبي.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة.

إدخال الرقم الامتحاني أو الاسم الثلاثي في المكان المخصص لذلك.

النقر على زر عرض النتيجة لتظهر تفاصيل الدرجات والمجموع الكلي فورًا.

يمكن كذلك تنزيل النتيجة بصيغة PDF لحفظها أو طباعتها عند الحاجة.

رابط منصة نجاح

للاطلاع على نتائج السادس الإعدادي 2025 الدور الثاني بسهولة، أتاحت وزارة التربية العراقية عبر منصة نجاح الإلكترونية رابطًا مباشرًا يتيح للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتائج بخطوات منظمة وبسيطة ويمكن تنفيذ العملية كالتالي: