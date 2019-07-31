ظهرت الآن .. نتائج الصف السادس الإعدادي 2019 في العراق عبر موقع التربية العراقية ونتائجنا والنجاح results-iq

يترقب طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي 2019 في دولة العراق،إعلان وزارة التربية العراقية نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019،عبر الموقع الرسمي للوزارة،خلال الساعات القادمة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات في جميع الكنترولات بالمحافظات في العراق،وفقا لتصريحات المسئولين بوزارة التربية العراقية.

نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق 2019:

وكشف فراس محمد حسن،مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية العراقية،في تصريحات صحفية له لوكالة الأنباء العراقية الرسمية،أن نتائج الصف السادس الإعدادي 2019 في العراق، الدور الأول من العام الدراسي الحالي،سوف سيتم إعلان النتائج خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ومواقع نتائج إمتحانات العراق، عقب إعتماد النتيجة رسميًا من وزير التربية والتعليم في العراق.

وأكد” فراس حسن”،علي الإنتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة أوراق الاجابات ورصد درجات الطلاب بدقة تامة حتي لا يتعرض أي طالب للظلم في الحصول علي درجاته،مشددًا أن توجيهات وزير التربية العراقية كانت واضحة لجميع القائمين بأعمال التصحيح،حتي لايتعرض أي طالب للظلم في الحصول علي درجاته بالإمتحانات.

رابط نتائج السادس الإعدادي 2019

وأعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان رسمي لها، عن إعلان نتائج الضف السادس الإعدادي في العراق ” الدور الأول 2019″،عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، ومواقع ناجح ونتائجنا والسومرية نيوز،حيث إنه سيتم رفع النتائج مباشرة علي المواقع الإلكترونية الخاصة بالنتائج فور إعلان النتائج في المؤتمر الصحفي وأسماء الطلاب الأوائل بالصف السادس الإعدادي في العراق 2019،والدخول بالرقم الإمتحاني والأسم لمعرفة الدرجات لطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق 2019.

خطوات الحصول علي نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق :

أتاحت وزارة التربية العراقية،خدمة مجانية للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الصف السادس الإعدادي 2019 في العراق عبر الدخول لموقع وزارة التربية العرقية وموقع ناجح وموقع نتائجنا وموقع السومرية نيوز، لمعرفة النتائج وإتباع الخطوات التالية :

– موقع وزارة التربية العراقية.

–موقع ناجح.

–موقع نتائجنا.

ويتقدم موقع كلمة دوت أورج،لأبنائنا الطلاب بالصف السادس الإعدادي في العراق 2019،بأجمل التهاني القلبية بالنجاح، متمنيًا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية في الوطن العربي والإسلامي.