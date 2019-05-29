“ظهرت الآن”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الدقهلية

اعتمد منذ قليل اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 السيد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الدقهلية حيث بلغت نسبة النجاح فى جميع مدارس وإدارات محافظة الدقهلية التعليمية 88.6% وتفوقت البنات على البنين فى نسبة النجاح حيث حققت البنات نسبة نجاح بلغت 91.1% بينما حقق البنين نسبة نجاح بلغت 86.1%.

وقد اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أسماء الطلبة الأوائل على مستوي المحافظة وتمنى لهم المزيد من التفوق ووعد بتكريمهم، كما أشار الأستاذ على عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بان عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 100 ألف و676 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 99 ألف و116 طالب وطالبة، ونجح منهم 87 ألف و841 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 88.6%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الدقهلية

كما صرح الأستاذ على عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية قد تم نشرها على شبكة الإنترنت فور اعتمادها على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية من هنا ويمكن للطالب أو الطالبة الحصول على النتيجة والدرجات من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس والضغط على النتيجة فيتم عرض النتيجة بالكامل متضمنة اسم الطالب، ورقم جلوس الطالب، واسم المدرسة، واسم الإدارة التعليمية، ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.

كما تتقدم أسرة تحرير موقع نجوم مصرية بالتمنيات القلبية بالنجاح الباهر لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية ويمكننا المساعدة فى حصولك على درجات الطالب ومجموعه فى الشهادة الإعدادية بأن يترك الطالب رقم الجلوس فى التعليقات وسوف يتم الرد عليه بالنتيجة بإذن الله.