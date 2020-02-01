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“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأولي بمحافظة الجيزة 2020

بواسطة حنان الزهيري
نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزه

في وسط حالة من القلق والتوتر ، يبحث الطلاب وأولباء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأولي بمحافظة الجيزة، وذلك بعد رفعها على موقع التربية والتعليم، ومن ثم سنوضح لكم الروابط الخاصة بالنتيجة في تلك المقالة.

وجديراً بالذكر أن الامتحانات جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ماعدا أجزاء بسيطة وقد جاءت في لقياس مستوي الطلاب، ومن خلال موقع “نجوم مصرية” قمنا بالتسهيل على زوارنا الكرام وتوفير رابط مباشر ظهر عليه النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة

الإعدادية بالجيزة

قام الموقع الإلكتروني الخاص مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، بالإعلان عن انتهاء عملية تصحيح أوراق الاختبارات، ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وتم رفعها على الموقع مباشرةً.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

نتائج الشهادة الإعدادية
النتيجةالحالة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن النتيجة
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
الفصل الدراسي الاول 2020		بعد قليل
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
انتقل لصفحة النتيجة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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