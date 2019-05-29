ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

الآن نتيجة إعدادية القاهرة 2019.. ظهرت نتيجة الشهادة إعدادية القاهرة للعام الدراسي 2018 – 2019 والتي انتهت بنسبة نجاح بلغت 82 %.

ويذكر أن أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أن جميع الطلاب والطالبات يستطيعون الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية والحصول على درجاتهم من المدارس اليوم أو من خلال شبكة الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وأضاف عطية في بيان اليوم، أن الحصول على الدرجات برقم الجلوس أو الدخول على صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الخاصة بوزارة التربية والتعليم. اضغط هــــــنـــــــا رابط النتيجة عبر موقع كلمة دوت أورج

عدد طلاب امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وكان تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة هذا العام (153126) طالبا وطالبة نجح منهم (149932)، كما هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا

وحسب الأنباء والأخبار المنشورة أمس الإثنين أن المحافظ اعتمد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 % ، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالبا.

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نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى وبلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة علي الدرجات النهائية .