ظهرت الآن ... نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس alexandria gov eg

أعلنت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الترم الثانى نهاية العام 2019، حيث تعتبر محافظة الإسكندرية من أولى المحافظات الكبرى التي تعلن نتيجتها اليوم، وسوف يتبعها الأيام القادمة باقي محافظات الجمهورية حيث قام اليوم الدكتور عبد العزيز قنصوة/ محافظ الإسكندرية الحالي، باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى، وبلغ أوائل الإسكندرية عدد 32 طالب وطالبة، من بينهم 8 طلاب في المركز الأول حاصلين على الدرجات النهائية بجميع المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى محافظة الإسكندرية:

بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الترم الثاني بمحافظة الإسكندرية عدد 80303 طالب وطالبة، وتم تصحيح أوراق إجاباتهم الفترة السابقة ونجح منهم حوالي 67646 طالب وطالبة، بنسبة نجاح تتعدى 84% وأشار المحافظ أثناء اعتماد النتيجة أن نسبة النجاح من البنات أكثر من نسبة البنين، مهنئاً جميع الطلاب الناجحين هذا العام ومتمنيا حظا أوفر لباقي الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح هذا العام.

الاستعلام عن نتيجة الترم الثانى الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية:

تم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية بجميع المدارس، كما تم رفعها على الموقع الالكتروني منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، ويتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية الترم الثاني 2019 ، من خلال الموقع الرسمي الخاص بمحافظة الإسكندرية من هنا عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب.

نوفر لكم خدمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية، من خلال ترك رقم الجلوس بالتعليقات.