“ظهرت الآن ” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثانى 2019 من خلال موقع مديرة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الشرقية 2019 ، حيث تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى الدور الأول 2019 محافظة الشرقية عن طريق محافظ الشرقية السيد / ممدوح غراب، وبحضور مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية السيد / رمضان عبد الحميد حسن، والتي من المفترض إعلانها في الصباح الباكر اليوم والتي تأجل اعتمادها للمساء بسبب مشاركة محافظ الشرقية، في تشييع جثمان النقيب عمر ياسر معاون مباحث مركز ابوحماد، وسوف يتم ظهورها اليوم بالمدارس أو الغد كحد أقصى وجارى حالياً رفعها على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 وطريقة الاستعلام عنها:

بلغ عدد الطلاب والطالبات الصف الثالث الاعدادى الذين من المفترض تأدية امتحانات هذا العام حوالي 119 ألف و453 طالب وطالبة، وقد حضر منهم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية عدد 118 ألف و981 طالب وطالبة على مستوى مراكز محافظة الشرقية المختلفة، وتمتلك مدينة منيا القمح ثاني أكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وأما عن طريقة الاستعلام عن النتيجة فيتم ذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن طريق الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية.

2- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

3- الدخول إلى نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية.

4- إدخال رقم الجلوس.

5- الضغط على النتيجة.

حيث تم اعلان النتيجة الآن على الموقع الإلكترونى التابع لمحافظة الشرقية.

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الشرقية:

بدأ بحث الطلاب وأولياء الأمور وتفقد الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية، بحثا عن نتائج الشهادة الإعدادية 2019، والتي يتم رفعها الآن حيث وفرت التربية والتعليم مواقع الكترونية خاصة بكل محافظة حتى يتمكن جميع الطلاب من التأكد من درجاتهم المجموع الكلى والاطمئنان منزلياً، وتوفير الوقت والجهد على جميع الطلاب وأولياء الأمور، وأما عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية فهو من خلال الدخول هنا.

ومن خلال موقع كلمة يمكنك ترك رقم الجلوس وسوف نعلمك بالنتيجة.