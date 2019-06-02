“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الثانى 2019 الدور الاول والاستعلام برقم الجلوس فقط

ظهرت الآن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2019، والاستعلام برقم الجلوس فقط من خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة قنا، حيث قام اليوم الأحد اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ قنا، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول الترم الثاني 2019، في الصباح الباكر وتم ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، وتم تكريم أوائل محافظة قنا وسط احتفالية كبيرة من الطلاب والأهل، وقد هنئ اللواء عبد الحميد الهجان الطلاب المتفوقين متمنياً لهم مستقبلاً باهراً، كما هنئ سيادته جميع الطلاب الناجحين على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019 الترم الثاني:

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الترم الثاني الصف الثالث الاعدادى بمحافظة قنا، حوالي 50 ألف و878 من الطلاب والطالبات بمختلف أنحاء ومراكز وقرى محافظة قنا، وقد بلغ عدد الأوائل هذا العام في الشهادة الإعدادية عدد 22 طالب وطالبة من المراكز المختلفة حصلوا على الدرجات النهائية بجميع المواد الدراسية وهى 280 درجة، وقد اكتسحت بنات الشهادة الإعدادية محافظة قنا أغلب مقاعد العشرة الأوائل حيث حصلت إدارة قنا التعليمية على نصيب 8 مراكز من مقاعد العشرة الأوائل ثم يتلوها مركز وإدارة نجع حمادي 7 مقاعد ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح الدائم.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا:

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة الآن، من خلال الموقع الالكتروني لمحافظة قنا أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا برقم الجلوس، حيث تم رفع النتيجة الآن على الموقع حتى يتمكن جميع الطلاب من معرفة درجاتهم بالمواد المختلفة.

يمكنك ترك رقم الجلوس بالتعليقات وسوف نقوم بالاستعلام عن النتيجة وأعلامك بها.