“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم الترم الثانى 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني 2019 ، حيث قام محافظ الفيوم اللواء/ عصام سعد، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثانى 2019 منذ عدة ساعات، بحضور مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم الأستاذ/ محمد عبدالله ،وقد كرم سيادته الطلاب الأوائل على محافظة الفيوم وسط حضور الأهل وعدد كبير من مديري المدارس الإعدادية بمحافظة الفيوم، وقد شكر سيادته جميع هيئة التدريس بمحافظة الفيوم على تقديراً لتقديمهم جهدٍ كبير طوال العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني 2019:

تم الآن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الفيوم، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم عدد 51 ألف و912 طالب وطالبة من أبناء محافظة الفيوم، موزعين على مراكز وقرى الفيوم المختلفة، وبلغ أيضا عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية محافظة الفيوم عدد 395 طالب وطالبة، وأما عن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم فيتم ذلك من خلال الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الفيوم 2019:

بلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم عدد 10 فقط، وقد اكتسحت الفتيات معظم مقاعد العشرة الأوائل هذا العام، وقد هنئ سيادته المحافظ الطلاب الأوائل متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً واختياراً موفقا في السنوات القادمة، وسوف تواصل هيئة التدريس والمحافظة تقديم جهودها المستمرة من أجل مستقبل أفضل لأولادنا.

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