“ظهرت الآن” نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس “التابلت والورقي” في كافة المحافظات مع بيان الدرجات

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم للكشف عن نتيجة الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي، حيث كشف وزير التعليم أن نسب النجاح في اختبارات العام الدراسي الحالي جاءت مرتفعة بشكل كبير عن العام الماضي، حيث سجلت 91.4% في العام الدراسي الحالي، كما اعتمد الوزير نتائج اختبارات التابلت أيضا.

وعقدت وزارة التربية والتعليم المصرية في الساعات الماضية، مؤتمر صحفي كبير بحضور وسائل الإعلام وحضور قيادات الوزارة، في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، من أجل الإعلان عن نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2018-2019، حيث كشف الوزير تفاصيل النتائج.

وانتظر طلاب وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الثانوي، نتيجة العام الدراسي الحالي بشكل كبير، وذلك من أجل الاطمئنان على مستقبلهم التعليمي في المرحلة المقبلة، حيث خاض الطلاب الاختبارات بالتابلت لأول مرة في تاريخ التعليم المصري.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي اختبارات نهاية العام الدراسي خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي، وذلك حسب نظام التقييم الجديد والمعتمد في وزارة التعليم من أجل قياس مدى فهم الطلاب والانتهاء من فكرة الحفظ، حيث خاض الطلاب الاختبارات بشكل الكتروني من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقياً بسبب عدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.

كما أتاحت وزارة التعليم الحصول على النتائج من خلال الموقع الرسمي بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا، حيث أتاحت النتائج بدرجات المواد.