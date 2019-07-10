ظهرت الآن نتيجة اختبارات الترقي للمعلمين 2019 وذلك من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين فبعد طول انتظار أصبح الآن بإمكان المعلمين في كافة جمهورية مصر العربية بجميع المحافظات الاستعلام المباشر عن الترقية وذلك عن طريق ادخال كود المعلم، كما تهنئ الاكاديمية المهنية للمعلمين كافة المعلمين بالجمهورية على الترقيات، وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة المميزة بموقع كلمة عن كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات الترقى للمعلمين بكل سهولة، وبات للمعلم بعد قلق كثير شهده خلال الأيام السابقة أن يعرف نتيجته الآن، حيث وضعت الأكاديمية المهنية للمعلمين وكذلك الإدارة العامة لمركز المعلومات واتخاذ القرار رابط مباشر يمكن للمعلم من خلاله أن يعرف المعلم نتيجته بكود المعلم والاستعلام.

نتيجة ترقية المعلمين 2019

في حالة الرغبة في الاستعلام عن نتيجة اختبارات الترقى للمعلمين يمكنكم الدخول مباشرة على الرابط التالي “pat.edu.eg” والمتابعة بادخال البيانات التالية بعد ظهور واجهة الموقع كما توضح الصورة الآتية:

وبالتالي يتوجب عليك ادخال البيانات التالية:

كتابة كود المعلم.

ثم دخول.

كما تتقدم الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمباركة لكل الناجحين في اختبارات ترقية المعلمين وتناشد المعلمين الناجحين في الترقي بضرورة الذهاب الى مقر الأكاديمية لاستلام الشهادة.

وبالتالي يمكنك عزيزي المعلم التعليق اسفل المقالة بترك كود المعلم وسوف نقوم باستعراض نتيجة ترقية المعلمين بالاسم والرد عليكم فوراً في تعليق، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المعلمين.