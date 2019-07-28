ظهرت الآن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى.. الاستعلام عبر بوابة الحكومة المصرية

نتابع معكم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة والحدود الدنيا للالتحاق بالكليات في تنسيق العام الدراسي الجديد 2019/2020، بعد إعلانها رسميا من قبل وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، رئيس اللجنة العليا للتنسيق، في مؤتمر صحفي عقده بديوان عام الوزارة، حيث كشف رسميا عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019، وأعلن الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الطب والصيدلة وطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة للقسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضيات، وكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن لطلاب القسم الأدبي، على أن يكون الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني لخدمات التنسيق “tansik.gov.eg”.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لكليات الطب والذي بلغ هذا العام مجموع 403 درجة بنسبة 98.4% للطب البشري، و402 درجة بنسبة 98.29% و401 درجة للصيدلة، و400.5 للعلاج الطبيعي، و398 درجة للطب البيطري.

أما بالنسبة للقسم الأدبي فجاء الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند 395 درجة، والإعلام 94.39%، والآثار 92.56%، والفنون الجميلة 81.70%.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020 الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني لخدمات التنسيق “tansik.gov.eg”.

وكانت اللجنة العليا للتنسيق حدّدت هذا العام الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020 بنسبة 97.07% فأكثر أي ما يعادل 398 درجة من مجموع 410 لطلاب القسم العلمي شعبة العلوم، وبحد أدنى 389.5 درجة فأكثر للقسم العلمي شعبة الرياضيات “الهندسية”، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% للقسم الأدبي، لمجموع 143 ألف و313 طالبا وطالبة ممن اجتازوا امتحانات الثانوية العامة الدور الأول هذا العام.

كل ما عليك هو الدخول إلى رابط بوابة الحكومة المصرية الإلكتروني من هنا، وإدخال بيانات رقم الجلوس والرقم السري لتتمكن من الاطلاع على بطاقة الترشيح التي يمكنك طباعتها لتقديمها للكلية أثناء التقديم.