ظهرت الأن نتيجة البكالوريا سوريا 2019 لكل الشعب الأدبي والعلمي والشرعي برقم الاكتتاب والاسم والمحافظة من موقع وزارة التربية السورية

أعلنت وزير التعليم في سوريا منذ لحظات عن ظهور نتيجة البكالوريا في سوريا 2019، حيث قد ترقب وانتظر الكثير من أولياء الأمور ظهور النتائج بعد انتهاء الامتحانات في كل المواد لكل الشعب في الثانوية أو البكالوريا منذ 29 يونيو الماضي، وطال البحث عن موعد ظهور النتيجة للطلاب والطالبات، حيث أكدت وزارة التربية بانه بعد تصحيح جميع أوراق الطلاب وإتمام عملية رصد وتجميع الدرجات ومراجعة كافة درجات الطلاب ومنح كل طالب حقه، تم الإعلان عن نتيجة البكالوريا لعام 2019 الدور الأول.

نتيجة البكالوريا سوريا 2019

حيث قد صرحت وزارة التربية السورية بأن نتائج البكالوريا 2019 سوريا في كل الفروع والشعب العملي والأدبي والشرعي اصبحت الأن متوفرة عبر موقع الامتحانية التابع لوزارة التربية والتعليم في سوريا، حيث يمكن للطالب الدخول على الموقع اتباع بعض الخطوات حتى يتمكن من الاستعلام عن النتيجة من خلال عدة خطوات سواء عن طريق الاسم او من خلال رقم الاكتتاب أو المحافظة أو حتى المدرسة التي ينتمي لها الطالب، حيث أن خطوات الاستعلام عن النتيجة تتمثل في الأتي:

أولا الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية. اختيار الطالب الشعبة التي ينتمي لها. ثم اختيار طريقة الاستعلام بالاسم او رقم الاكتتاب او المحافظة. ثم الضغط على إظهار النتيجة. كما أن الموقع يوفر أسماء وكشوفات تعلن عن أسماء الأوائل في كل الشعب المختلفة.

فقد أعلنت كافة الجهات الرسمية في سوريا، منذ عدة ساعات عن ظهور نتائج البكالوريا 2019 سوريا وذلك في مختلف المحافظات السورية ولكافة الشعب، كما أنه موقع وزارة التربية السورية هو الموقع الإلكتروني الوحيد الذي يعلن عن نتيجة البكالوريا وكافة النتائج الأخرى فور ظهورها.