ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج اعرف ترتيبك على المدرسة والمحافظة بالإسم ورقم الجلوس

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج ظهرت الأن حيث تقدم للامتحانات 70 ألف و566 طالبا وطالبة طالب وطالبة، حضر منهم 69 ألفا و326 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 59 ألفا 715 طالب وطالبة بنسبة نجاح 84.62%، فيما حصل 150 طالب وطالبة على الدرجات النهائية, وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور عمرو شلتوت، صرح قائلا حتى الأن مازالت أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات إعدادية سوهاج مستمرة وسوف يتم الانتهاء من أعمال الرصد وتجميع الدرجات خلال الأيام القادمة وذلك للإعلان عن نتيجة الترم الثاني بعد أن يقوم السيد محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري باعتمادها وظهورها على الإنترنت عبر الموقع الرسمي لظهور النتائج بمحافظة سوهاج .

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج.

انهى طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج الامتحانات منذ عدة أيام في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العام بمادة “اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, التربية الدينية, الدراسات الإجتماعية, العلوم, الرياضيات, التربية الفنية ثم الحاسب الالي”, حيث لم يتقدم طلاب إعدادية سوهاج بأي شكاوى أثناء الامتحانات وأن الامتحانات كانت سهلة من داخل الكتاب المدرسي أي بمستوى الطالب المتوسط , وسيتم ظهور نتيجة الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة سوهاج قبل عيد الفطر المبارك لكي يطمئن جميع الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

فور الإعلان عن النتيجة سيتم رفعها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لجميع الإدارات التابعة لسوهاج وتشمل, “إدارة سوهاج, ادارة أخميم, ادارة البلينا,إدارة المراغة,ادارة مدينة المنشأة,مدينة دار السلام, مدينة جرجا, مركز جهينة, مركز ساقلته, ادارة طما, مدينة طهطا, مركز العسيرى”.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج.

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج ——-—من هنا

ويمكن من خلال موقع كلمة التعرف على نتائج الترم الثاني لجميع المحافظات من خلال هذا الرابط

وفي حالة عدم الوصول الى النتيجة يمكنكم ترك اسم الطالب ورقم جلوسه بشكل واضح وصحيح أسفل المقال في التعليقات و سنرسلها فور ظهورها, ويتساءل العديد من أولياء الأمور عن مجموع درجات الصف الثالث الاعدادي وهي كالتالي 240 درجة مقسمة الى الترمين الترم الاول 140 درجة والثاني مثله 140 درجة حيث لا تضاف مادة التربية الدينية, والتربية الفنية الى المجموع ولكن في نفس الوقت فهي مواد نجاح ورسوب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع نتائج الشهادة الاعدادية سوف يتم الإعلان عنها في اخر اسبوع مالشهر الجاري وعند الاعلان عنها يقوم كلًا من موقع مصراوي وموقع اليوم السابع بنشر النتيجة ، أما بالنسبة عن موعد ظهور في المدارس، ستتم تلك العملية بعد الظهور على الإنترنت في اليوم الذي يلي ظهور النتيجة.

اعرف نتائج المحافظات الأخرى.

أسرة موقع كلمة تتمنى لجميع طلاب الشهادة الإعدادية النجاح والتوفق دائما ونرجو في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟