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ظهرت الان.. نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2019

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 هيا الأكثر بحثاً اليوم حيث ينتظر طلاب المرحلة الثانية والذين لم يقدروا على اللحاق بالمرحلة الأولى بالتنسيق نتيجة الرغبات التي سجلوها، حيث بدأ ملأ الرغبات يوم الأربعاء الماضي ولمدة خمس أيام لينتهي التسجيل يوم أمس الاثنين، و الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للتسجيل للشعبة العلمية هو مجموع درجات 320 أي بنسبة 78.5% و للشعبة الأدبية بإجمالي درجات 279 أي بنسبة 68.5%، كما سجل في المرحلة الثانية حوالي  222 ألف طالب وطالبة منهم  175 ألفا 673 طالبا للشعبة العلمية و 54 ألفا و305 طالب و طالبة للشعبة الأدبية .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 ولمعرفة  الحدود الدنيا للكليات المتاحة في المرحلة الأولى يمكنك الدخول على رابط بوابة الحكومة الإلكترونية للحدود الدنيا لكلا من الشعبتين العلمية و الأدبية، و لم يتبقى سوا ظهور نتيجة المرحلة الثانية 2019 و فتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة .

رابط نتيجة المرحلة الثانية 2019

يمكنك عزيزي الطالب الدخول الى بوابة الحكومة الإلكترونية  و الحصول على نتيجة التنسيق فور ظهورها بإتباع الخطوات التالية :

  • 3-إدخال رقم الجلوس و الرقم السري و الرقم التأكيدي الذي سيظهر في المربع .

  • 4- الحصول على النتيجة و طباعة بطاقة الترشيح .

و الجدير بالذكر نزول كلية الهندسة للمرحلة الثانية  نظراً لعدم إكتمال الأعداد في المرحلة الأولى .

 

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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