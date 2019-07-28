ظهرت اليوم.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2019 .. ورابط الاستعلام الإلكتروني

ظهرت اليوم الأحد نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة العلمي والأدبي 2019 ، حيث تم الإعلان عن نتيجة التنسيق النهائية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام الوزارة في تمام العاشرة صباح اليوم الأحد، حيث تم البدء تنسيق المرحلة الأولى يوم الأحد الماضي واستمر الموقع الالكتروني باستقبال رغبات الطلاب خلال أسبوع إلكترونياً، من خلال موقع التنسيق الالكتروني للالتحاق بالكليات والجامعات الحكومية.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2019:

تم تحديد الحد الادنى بالنسبة لتنسيق الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية2019، حيث تم تحديد الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية علوم 389 درجة أي ما يعادل 97.07%، وبالنسبة لطلاب الشعبة العلمية علمي رياضة الحد الأدنى لمجموع الدرجات 398.5 درجة أي ما يعادل 95% فأكثر، وبالنسبة للشعبة الأدبية جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 328 درجة فيما يعادل 80% فأكثر، وقد سجل الطلاب رغباتهم خلال الأيام الماضية وتقديمها إلى موقع تنسيق الثانوية العامة وتم اليوم إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى، وسوف يتبعها بعد ذلك تنسيق المرحلة الثانية التي سوف تبدأ يوم الأربعاء القاد،م ثم المرحلة الثالثة خلال شهر أغسطس القادم.

الاستعلام إلكترونياً عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2019:

بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والحكومية عدد 143 ألفا و313 طالب وطالبة، منهم عدد 563 قد تم اتجاههم للالتحاق بالكليات والمعاهد الخاصة ولم يسجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى السابقة، وأما عن طريقة الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى فمن خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع نتائج تنسيق الثانوية العامة.

2- كتابة رقم جلوس الطالب والطالبة.

3- الضغط على عرض.

سوف يتم ظهور الكلية التي تم ترشيح الطالب بالالتحاق بها ويجب على الطالب طباعة تلك الصفحة ليتم استخدامها عند تقديم الأوراق.