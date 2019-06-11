“ظهرت رسمياً” نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني | “حمل نتيجتك ” رابط فعال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف

صرح مشيخة الأزهر خلال للعديد من المواقع الإخبارية، أن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 سوف تظهر خلال الساعات التالية، بعدما طال الانتظار عليها من جانب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري وكذلك أولياء الأمور، وذلك قي حالة من القلق بشأن النتيجة بسبب تأخرها، ونتابع معكم في تلك المقالة رابط النتيجة، وذلك بعد ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

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والجدير بالذكر أن شيخ الازهر، قام بإعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، خصوصًا أن الطلاب اشتكوا بعدما تم رفع النتيجة وصدورها رسميا أن الموقع لا يعمل، ونحن نحاول أن نوفر لكم تلك الرابط فتابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم النتيجة.

رابط النتيجة من هنا

بوابة الازهر الالكترونية للنتائج 2019

قام وكيل الازهر باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح وصلت إلى 72.22%، بينما نسبة نجاح الإعدادية الازهرية الترم الثاني وصلت إلى 65.22%، بينا تظهر نتائج الطلاب خلال دقائق معدودة..