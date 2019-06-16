ظهرت نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 احصل علي نتائج السانكيام عبر رابط الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات

ظهرت نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 في الجزائر لجميع الطلاب والطالبات في كافة الولايات رسميا منذ عدة دقائق، ويتم الآن الاستعلان عن نتائج السانكيام 2019 لجميع الطلاب بكافة الولايات عن طريق رابط الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات برقم التسجيل والرقم السري، وقد قام 812655 طالب وطالبة بآداء امتحانات الابتدائي في الجزائر لهذه الدورة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وظهرت نتائج السنة الخامسة ابتدائي cinq.onec.dz رسميا ويمكن للطلاب الدخول لمعرفة نتائجهم الآن، وأكدت وزارة التعليم أن جميع الطلاب والطالبات بالجزائر يمكنكم استعلام نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر برقم التسجيل فقط.

نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019

ظهرت بالفعل ورسميا نتائج شهادة التعليم الإبتدائي 2019 علي المواقع الإلكترونية المخصصة لاستظهار نتائج السانكيام في دولة الجزائر ، وذلك برقم التسجيل عبر الروابط المباشرة، وقد ترقب الطلاب ظهور النتيجة بكل توتر، وقد تأخرت النتيجة في إعلانها لكنها الآن متوفرة للطلاب

نتائج السنة الخامسة ابتدائي cinq.onec.dz

قام الطلاب بالفعل بآداء امتحانات شهادة التعليم الابتدائي ماي 2019، وقد اجتاز أكثر 812.655 تلميذ وتلميذة إمتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي،أيام 14 و 15 و16 ماي 2019، بالمواد الدراسية المقررة عليهم، والآن يترقبون لإعلان نتائج السنة الخامسة ابتدائي cinq.onec.dz

كيفية استعلام نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر برقم التسجيل

الدخول على رابط الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات

إدخال اسم المستخدم و الرقم السري.

إدخال رقم التسجيل في الخانة المخصصة

الضغط على كلمة استظهار النتيجة

نتائج السانكيام دورة 2019

ظهرت نتائج السانكيام دورة 2019 اليوم 16 جوان في جميع الولايات دفعة واحدة ويمكنكم الاستعلام عن نتائج السانكيام دورة 2019 في ولايات:

نتائج ولاية سيدي بلعباس نتائج ولاية مستغانم نتائج ولاية المسيلة نتائج ولاية سكيكدة نتائج ولاية قسنطينة نتائج ولاية المدية نتائج ولاية عنابة نتائج ولاية قالمة نتائج ولاية سطيف نتائج ولاية معسكر نتائج ولاية ورقلة نتائج ولاية وهران نتائج ولاية سعيدة

ظهرت نتائج السانكيام

ظهرت نتيجة السانكيام حالا، تابع قم بالاستعلام عن النتيجة الآن عبر الروابط الرسمية الخاصة بالنتيجة، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد حول نتائج التعليم بالجزائر وجميع الدول العربية.