“ظهرت نتيجة” الابتدائية والإعدادية الأزهرية ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس وكيل الأزهر يعتمد “نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية” لعام 2019

ظهرت الآن عبر بوابة الأزهر التعليمية نتائج الامتحانات برقم الجلوس نتيجة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني ويستطيع جميع الطلاب الحصول “نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية“، حيث انتهي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من امتحاناته وسط ترقب وانتظار من الطلاب وأولياء الأمور في انتظار نتيجة الامتحانات، وقد تم إنهاء جميع الأعمال المختصة بالكنترول سواء أعمال التصحيح أو المراجعة ورصدها ورفعها من خلال شبكة الإنترنت، فكل من يبحث عن النتيجة يتابع التفاصيل الآتية.

الحصول علي نتيجة الإعدادية الأزهرية ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس

يتم الدخول علي الموقع الآتي للاستفسار عن النتيجة: النتيجة هنا.

نقوم بأدراج رقم جلوس الطالب في الخانة المحددة ثم الضغط علي أظهار النتيجة.

نتيجة “الشهادة الابتدائية والإعدادية” ألترم الثاني 2019 لجميع المحافظات

أعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف صباح اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019. وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية حوالي 75%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149300 طالباً وطالبة، ولكن بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122478 طالباً وطالبة. وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق لكل الطلاب. ومن يواجه صعوبة في تحميل الصفحة يترك رقم الجلوس في تعليق وسنبحث له عن النتيجة.

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