“ظهرت” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات برقم الجلوس

في الساعات القليلة القادمة تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بعد انتظار طويل وترقب شديد ولهفة عاش فيها الطلبة وأولياء الأمور، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم بقرب نتيجة الدبلومات الفنية بعد قليل، ويمكن الاستعلام عنها عبر شبكة الإنترنت باستخدام رقم جلوس الطالب، والقسم التابع له عبر موقع بوابة التعليم الفني الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، نتابع معكم في تغطية حصرية ونتابع مع تحديثات لآخر الأخبار اولاً بأول فور ظهور النتيجة والإعلان عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط مباشر خاص بالاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 عبر بوابة التعليم الفني في مصر، حيث يتم الكشف عن النتائج والإعلان عنها والاستعلام عن النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب عبر البوابة برقم الجلوس والقسم التابع له الطالب.

كما يمكن لطلبة الثانوية الزراعية التعرف على النتيجة فور الاعلان عنها من خلال البوابة بسهولة، وقد أكدت الوزارة حرصها على توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن النتيجة لتوفير على الطالب عناء البحث.

بعد اجتياز عدد كبير من الطلبة في التعليم الفني على مستوى الجمهورية امتحانات الثانوي الفني في جميع التخصصات سواء الزراعية أو التجارية أو الصناعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات وبعد التدقيق والمراجعة وإتمام عمليات التصحيح.

من المقرر ظهور النتيجة في الساعات القليلة القادمة وسط حالة من الترقب الشديد للنتائج، وتخفيفاً من العبء على الطالب يمكنك الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام والكشف عن النتائج بكل سهولة.