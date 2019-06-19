موقع الوزارة التربية والتعليم| ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 الورقية وإعلان نتيجة اولي ثانوي الإلكترونية خلال ساعات

نتابع معكم كل جديد وحصري حول نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 وطريقة استعلام نتيجة اولي ثانوي عبر الروابط الرسمية وعبر بنك المعرفة المصري علي التابلت لنظام التعليم الجديد، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج امتحان مايو للنجاح والرسوب، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي الكثير من الضغوطات والمشاكل أثناء الامتحانات، حيث لم يستطع العديد من الطلاب بالعديد من المحافظات الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، وقد ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي للمدارس التي قامت بتأدية الامتحانات الورقية فقط، وسيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات الإلكترونية وارسالها للطلاب خلال ساعات، وقد تم نشر العديد من الأخبار الكاذبة عن تسريب نتائج اولي ثانوي علي الفيسبوك، وننوه أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم قد نشر العديد من التصريحات حول النتيجة منذ مدة قليلة، وسنوافيكم بهذه الأخبار والتفاصيل في هذه المقالة فتابعونا للمزيد.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية التي تتكفل بعرض نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس بعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية علي حد سواء، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة، ويقوم طارق شوقي باعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها رسميا.
نتيجة اولي ثانوي 2019 اليوم السابع
حتي هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي بأي من المحافظات، حيث يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول من الامتحانات الورقية، وذلك بسبب وجود عطل في الاقلام الإلكتروني الخاصة بالتابليت، وهذا ما نتج عنه ات الطالب لم يكن يستطيع الكتابة بخط واضح ومفهوم، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لاعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم بعد الدخول علي الموقع الرسمي لإعلان نتيجة اولي ثانوي وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والضغط علي زر عرض النتيجة، وننوه أنه يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني
تقوم وزارة التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد أكد طارق شوقي في أحد المداخلات التليفزيونية أن نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 مرضية جدا.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
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إذا رسب الطالب في اي مادة من المواد الاساسية المقررة عليه فإنه يتوجب عليه أداء امتحانات الدور الثاني اولي ثانوي 2019، وهو امتحان شهر يوليو القادم، ويتم آداء الامتحان إلكترونيا علي التابليت. يقوم وزير التربية والتعليم بدراسة جميع المشاكل والعوائق التي حدثت هذا العام في تطبيق نظام التعليم الجديد، وقد أكد علي أن جميع المشاكل لن تتكرر في الأعوام القادمة، وقد صرح أن نظام التابلت شهد نجاح من العديد من الجوانب.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
تابع هذه المقالة في موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة الأخبار حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني وكيفية الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي فور ظهورها رسميا عبر مواقع وزارة التربية والتعليم المصرية.
أوائل اولي ثانوي 2019
يتم الاعلان عن اوائل اولي ثانوي 2019 الترم الثاني خلال الساعات القليلة القادمة فور اعتماد نتائج الطلاب من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وذلك استعدادا لإعلان نتائج الطلاب رسميا عبر المواقع الرسمية للاستعلام، تابعونا حيث أننا نقوم بمتابعة أخر الأخبار وسنقور بتنزيل أسماء الأوائل وطريقة الحصول علي النتيجة لجميع الطلاب.
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
لم تظهر حتي الآن نتيجة الصف الأول الثانوي في اي من محافظات الجمهورية، وسيتم قريبا الإعلان عن النتيجة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وقد أكد الوزير أن النتائج لم يتم تسريبها وأن من حصل علي اي نتائج فإنه قد حصل علي نتائج غير حقيقية وغير رسمية، تابعونا في هذه المقالة للمزيد من آخر أخبار موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي الدور الأول 2019.
أخبار التعليم اولي ثانوي
قام أحد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم المصرية بمطالبة المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية بموافاته بما تم تصحيحه من الأوراق الامتحانية الورقية والإلكترونية الخاصة بطلاب اولي ثانوي عام، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وشدد علي أن يتم موافاة الوزارة بالنتيجة في موعد اقصاه الاسبوع الحالي يوم الاثنين 16 يونيو 2019 “غدا”، وقد قالت المصادر المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الجاري، ويتم الاعتماد علي التقديرات وليس الدرجات في إعلان نتائج الطلاب.
معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي
- النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
- يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
- النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
- إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
- ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
- قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
- لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
- سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية
تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
انا جرابي انقطع كله😂😂
بيقولو النتيجة هتبان يوم الخميس😔😔
هى النتيجة هتظهر امتى من يوم الاحد وهما بيقولو هتظهر هو احنا فى ثانوية عامة 😩😫😫😤
كنت مجتهده وكنت بجيب مجاميع عليه فى السنين الفاتت دلوقت نفسى نجح بس ❤❤❤❤❤❤❤💟💟💟💟💟💟💟❤❤❤❤❤❤❤
بيقولوا تلاته الإ نجحوا فى الفرنساوى 😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞
ندعى ونقول ربنا ينجحنا عشان احنا تعبنا ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
أنا بحييكي من كل قلبى فعلا إنتي 👍👍👍👍👍👍👍
ليه كدا بس هما مش عايزين يرتاحو ولا يريحونا😏😏
عندك حق بس هما مرتحين ☺😊 ومش هيريحونا أبدا 🙇♂️🙇♀️🤧😡😳😭😤
هما مرتاحين واحنا بيتعبوا فينا على الفاضى😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞
حظ الدفعه ديت ما شاء الله عليه كل السنين الفاتت دخلت ونجحت وكانوا بيجيبو نتيجتهم بعدها بيوم واحنا النتيجه مش راضية تتطلع بعدها بعشرين يوم زى الثانوية العامة ما شاء الله على حظنا 😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😟😤😤😤😤😤
ايوه والله مش عارفه ايه ده 😓😓
يعني اعرف النتيجة ازاى😓
اتوترت واعصبى ادمرت محدش مصدق كدا وكل الأهالى الإ فى البيت مستنظرين النتيجه 😟😟😟😟😟😟😟😤😤😟😟😟😟😟
وأنا كمان والله الجراب بتاعي على وشك أن ينقطع
هو عاد فيه جيراب من اصله 🚮😪😨
وإنا كمان والله الجراب بتاعي باظ خالص😭😭
يا جماعه حد يقولي هننجح ولا لاء
حرام كدا والله أنا تعبت من هذا النظام الذي ليس له فائده
منك لله يا وزير خربت حياتنا فينا ايه اكثر من اللى انت عملتو فينا 😭🤧😭😢😟😪😴
كنا بتذاكر وبنجيب أعلى الدرجات 👨🎓👩🏫👨🍳
بس دلوقتي دمرت حياتنا وكرهتنا فى الثانوى 😨☹😖😠😡
بس ربنا مش هيسبنا وهيقدملنا ما فيه الخير
معاكى حق فعلا كنا مجتهدين بس هو دمرنا
الوزير بيقول ان في أوائل لأولي ثانوي ربنا يستر النظام دا مش ناجح
يا جماعه محدش يخاف والله خير
متى ستظهر النتيجه حد يرد عليه
بيقولو يوم الخميس
يا جماعه انا عايزه اقول حاجه جراب التابلت بتاعى على وشك القطع اعمل ايه🤔😂😂😂
الكل كده مش انتى لوحدك
اهم حاجه الهدوء النتيجة هتطلع هتطلع وهننجح هننجح☺☺
أفهم وركزى يا 💗🌱🌹وردة ❤💓 عشان تعرفى تبحثي عن الانتى عايزاه
١- اكتبى الانتى عايزاه وبعدها تعملى بحث 🤳👨💻
٢-وبعد كدة تختارى الفيديو الانتى عايزاه
٣-وبعدها اعملى على الفيديو تحميل
٤-وبعدها دوسى على الزر download mp4 🤳
شو?شو انتى يا اختى المسلسلات الهنديه كلت عقلك😜🙄
الله يخربيتك☠☠☠😈😈
يا حبايبى متقلقوش النتيجه مش هتظهر و مش هنسقط والنظام مش هيفشل🤓😜😝
اما انتى عوزة نقول ايه يا حياتي
النتيجة هتظهر أمته انا تعبت
متقلقيش هتبان بس امته محدش عارف
والله عندك حق وانا كمان تعبت منهم لله الوزير والمثقفين معاه
يا تري النتيجه هتبان إمتي
محدش يعرف ولو ظهرة او لا هنعمل إيه 😞😴👏
احنا زهقنا خلاص واعصبنا ادمرت
النتيجه هتظهر امتى
أيوا والله
يا جماعة ال lms مش بيفتح اعمل اييييه 😣😯
ادخل على بنك المعرفة المصرى ثم ادخل من فوق على مصادرناو اختار مصادر عربية ثم اختر من المصادر الموصى بها اول واحدة واختار وزارة التربية والتعليم هيفتح ان شاء الله
اعصابى تعبت وادمرت
يا جماعة النتيجة هتظهر امتى بجد تعبت
يوم الاحد القادم
يا جماعة النتيجة هتظهر امتى
هوا الوزير دا هيدوخنا وراه لحد إمتي😉😉😉😫😫
بينة كدا😙😗😚😘
أما نموت😂😂😂
هنعمل ايه يعنى مفيش حاجة بإدنا استحملو 😢😭😴😪🤧
بيقولو النتيجة هتظهر بعد يومين هو الكلام ده صح😠😨😩
اما النتيجة تبان حد يبقي يقولي
هوا الوزير دا هيدوخنا وراه لحد إمتي
يا جماعة لما أسجل على lms بيقولى إسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني خطأ اعمل ايه
لحد ما نموووت يا اختى😔😩
والله حرام كده جه يوم الاثنين برضوا النتيجه مظهرتش
بينة كدا😙😗😚😘دار كيد
النتيجة بيقولو هاتظهر يوم الأربعاء او الخميس😂😂
بيقولو النتيجة هتظهر يوم الاربعاء او الخميس صح 🤣😅
لا لسه مظهرتش 🙁
أيوا والله😣😣
النتيجة بيقولو هاتظهر يوم الأربعاء او الخميس
بجد حرام تعب الدروس وهدت الأعصاب دى هما عايزين يخلوا الطلاب ينتظروا يعنى اللى اى
انا تعبت
انا مش معايا البريد اللي بيفتح ال lms اعمل ايه ممكن حد يرد عليا
لو انت فتحت المقع ابل كدا ادخل على اعدادات كروم هتلاقى كلمات السر المحفوظة هتلاقى فيهم البريد الإلكتروني
هو هيبعتلك اشعار بالنتيجه