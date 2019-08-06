“ظهرت هنا” نتيجة تنسيق المرحة الثانية 2019 للقبول في الجامعات والمعاهد .. رابط بوابة التنسيق الالكتروني

مازلنا نتابع معكم طلابنا الكرام وأولياء الأمور نتيجة تنسيق الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي وذلك بعد انتهاء الموعد المحدد لتسجيل رغبات التنسيق بالمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، ومن خلال ذلك المقالة سوف ننشر أيضاً الحد الادنى لكليات المرحلة الثانية 2019 ، وذلك عن طريق المؤتمر الصحفى لوزير التعليم .

قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى،بالإعلان عن الحد الأدنى لكليات الهندسة توقف عند 94.02 % ، كما أعلنت أن الحد الأدنى لكليات الحاسبات توقف عند 90.73 %، فيما توقف الحد الأدنى لكليات التمريض عند 90.12 %، والحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة عمارة 90.73 % والحد الأدنى للفنون التطبيقية 93.17 % .

جديراً بالذكر أنه اطلقت المرحلة الثانية بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد ، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلنت أن إجمالى عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 143759 طالب وطالبة، بواقع 45211 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و98548 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى 46 طالبا بالشعبة العلمية و751 طالبا بالشعبة الأدبية.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى.