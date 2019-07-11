ظهور نتائج البكالوريا 2019 من سوريا | موقع وزارة التربية السورية

عُدنا اليكم اليوم بأهم الأخبار عن إعلان نتائج البكالوريا سوريا وذلك عن طريق الإسم ورقم الإكتتاب الخاص بك من خلال موقع وزارة التربية السورية (moed.gov.sy) حيث قامت الوزارة أمس بالنشر عن ظهور نتائج البكالوريا سوريا 2019 في الصفحة الرسمية الخاصة بها على الفيس بوك وجميع الطلبة والطالبات يكثفون البحث في هذه الفترة عن نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا.

وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2019 سوريا

يمكنكم استخراج نتائج البكالوريا في سوريا ٢٠١٩ بالإسم ورقم الإكتتاب من خلال موقع وزارة التربية السورية في في كافة المحافظات والتي منها محافظة درعا ودير الزور وحلب ومحافظة حماه والحسكة وحمص وأدلب والقنيطرة واللاذقية والرقة وريف دمشق والسويداء ودمشق وطرطوس.

نتائج البكالوريا سوريا

تم صدور نتائج البكالوريا 2019 سوريا بالإسم ورقم الإكتتاب لكافة الشعب وفي جميع أنحاء المحافظات السورية أمس الأربعاء 10-7-2019، كما قامت وزارة التربية السورية بإتاحة رابط نتائج البكالوريا في سوريا على موقعها الإلكتروني.

حيث تم انعقاد المؤتمر الصحفي برئاسة وزير التربية السوري ومعه نخبة عظيمة من المسؤولين وذلك للإعلان عن نتائج البكالوريا سوريا والنسبة المئوية للنجاح في شهادة الإعدادية الشرعية، ومن يريد أن يستعلم أيضاً عن نتائج التاسع 2019 سوريا يجب أن يدخل على موقع وزارة التربية السورية.

وبعد ذلك قم بإختيار المحافظة ثم قم بإدخال رقم الإكتتاب ومن ثم اضغط على ارسل وستظهر النتيجة في الحال، ونتمنى لكم أعزائنا الطلاب النجاح والتوفيق.