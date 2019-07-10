ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة 2019 في سوريا بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية.. رابط الاستعلام بالاسم ورقم الاكتتاب

أعلن وزير التربية والتعليم عماد العزب ظهور نتائج شهادة الثانوية العامة 2019 في سوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء 10/7/2019، وذلك بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية والمهنية، واللافت في هذا العام صدور النتائج دون تأخير وخلال فترة وجيزة من إنتهاء الامتحانات وعملية التصحيح ورصد الدرجات، في ظل الظروف الأمنية والحرب الدائرة في أنحاء البلاد منذ ما يقرب من ثماني أعوام، ومنذ إعلان صدور نتائج البكالوريا للدور الاول 2019 أصبحت متاحة للاستعلام ومعرفة النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الخاص بالنتائج برقم الاكتتاب واسم الطالب .

نتائج شهادة الثانوية العامة 2019 في سوريا ” البكالوريا”

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2019 سوريا

بعد الإعلان عن صدور نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والمهنية وفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 2019، أصبح متاحًا الآن الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التربية الرسمي الإلكتروني، الخاص بالنتائج الإمتحانية وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

اختيار الفرع ( علمي – أدبي ).

إدخال رقم الاكتتاب .

ثم الضغط على كلمة ابدأ البحث.

جدير بالذكر أنه وحسب تصريح الوزير عماد العزب “بلغ عدد المتقدمين في الفرع العلمي 119148 طالبا و طالبة نجح منهم 70623 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 27ر59 بالمئة، وأضاف العزب إنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 71095 طالبا وطالبة نجح منهم 29387 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 33ر41 بالمئة.. كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 2055 طالبا وطالبة نجح منهم 1264 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 51ر61 بالمئة”.