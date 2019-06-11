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ظهور نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية2019الترم الثاني برقم الجلوس

كتب منة مجديفي آخر تحديث
ظهور نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية2019الترم الثاني برقم الجلوس
ظهور نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية2019الترم الثاني برقم الجلوس

تم اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2018/2019 من  قبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر  وذلك في صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، حيث بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 65.22% ونسبة نجاح الشهادة الابتدائية 72.22%، وذلك من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول لعام 2019.

وذلك ب أن  أدوا طُلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية الامتحانات المقررة عليهم خلال الفصل الدراسي  الثاني ونهاية العام الدراسي، فحيث يبحث الجميع عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 للتعرف على ثمرة الكفاح للعام الدراسي الكامل من مجهود مشترك بين الإباء والأبناء  وذلك من أجل الوصول إلى أفضل منصات العلم، وسيتم إعلان النتيجة بالموقع الإلكتروني لكلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في آن واحد، بعد اعتمادها من الشيخ علي خليل وكيل الأزهر.

لكى يتم التعرف على نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019  الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي، لابد من الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك من خلال  الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لنتائج المعاهد ألأزهرية بجميع أنحاء الجمهورية.

خطوات استخراج النتائج

  • يتم الضغط من هنا على هذا الرابط الخاص بوابة الأزهر الإلكترونية .
  • يتم فتح نافذة خاصة بأظهار النتائج.
  • اختيار الأيقونة الخاصة بالمرحلة الدراسية (الابتدائية- الإعدادية).
  • ادخال رقم الجلوس.
  • الضغط على كلمة (بحث).
  • تظهر نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 فور وضع النتائج من إدارة المعاهد الأزهرية.

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عن الكاتب

منة مجدي

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