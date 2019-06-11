ظهور نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية2019الترم الثاني برقم الجلوس

تم اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2018/2019 من قبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر وذلك في صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، حيث بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 65.22% ونسبة نجاح الشهادة الابتدائية 72.22%، وذلك من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول لعام 2019.

وذلك ب أن أدوا طُلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية الامتحانات المقررة عليهم خلال الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي، فحيث يبحث الجميع عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 للتعرف على ثمرة الكفاح للعام الدراسي الكامل من مجهود مشترك بين الإباء والأبناء وذلك من أجل الوصول إلى أفضل منصات العلم، وسيتم إعلان النتيجة بالموقع الإلكتروني لكلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في آن واحد، بعد اعتمادها من الشيخ علي خليل وكيل الأزهر.

لكى يتم التعرف على نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي، لابد من الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لنتائج المعاهد ألأزهرية بجميع أنحاء الجمهورية.

خطوات استخراج النتائج