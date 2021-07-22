ظهور نتيجة البكالوريا 2021 فى الجزائر..وكيفية الحصول على النتائج إلكترونياً

بعد انتهاء الطلبة و الطالبات من الدراسة و القيام بدخول الامتحانات بعد الكثير من الجهد و العناء في سبيل المذاكرة و الدراسة، يترقب الطلاب ظهور النتيجة من اجل معرفة الدرجات و الحصول علي النجاح و التفوق، لكي يتأهلوا في الدخول إلى المرحلة التعليمية التالية، فقامت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر بالإعلان عن ظهور نتائج البكالوريا للعام الحالى 2021 علي الموقع الإلكتروني الخاص بها، و ذلك حتي يطمئن الطلاب و الطالبات، و الحد من القلق و التوتر لديهم، و في المقال التالي سنضع الرابط الخاص بظهور نتيجة البكالوريا في دولة الجزائر و كذلك كيفية الدخول على الموقع للحصول علي النتيجة.

كيفية الحصول على نتائج البكالوريا في الجزائر 2021

أتاحت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر إمكانية الحصول علي نتائج البكالوريا بعد ظهورها و ذلك من خلال الإنترنت بكل سهولة بدلاً من الذهاب، و التقليل من الزحمة و التكدس، و ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية و هو موقع الديوان الوطني الجزائري و يمكنك الحصول علي النتائج فور ظهورها بالقيام باتباع الخطوات التالية :-

قم بالدخول الي الموقع الإلكتروني الخاص بموقع الديوان الوطني.

قم بإدخال الرقم الخاص بك المختص بنتائج البكالوريا.

قم بإدخال الرقم السري الخاص بك، و قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

عند ظهور النتائج علي الموقع، سيظهر أمامك زر عرض النتيجة، قم بالضغط عليها لمعرفة نتائجك.

موعد ظهور نتائج البكالوريا بالجزائر 2021

قامت وزارة التربية الوطنية بالجزائر بعد القيام بتصحيح الامتحانات و رصد الدرجات بالإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا، بعد انتظار الكثير من الطلاب و الطالبات بفارغ الصبر و بعد حالة من التوتر و القلق، لمعرفة النتائج الخاصة بهم و إنتظارها، حيث تم الإعلان عن ظهورها في يوم الخميس الموافق الثاني و العشرين من شهر يوليو 2021، بامكانك الدخول الآن علي موقع الديوان الوطني الإلكتروني التابع لوزارة التربية الوطنية بالجزائر، و اتباع الخطوات المذكوره سابقاً و إنتظار نتائجك، و بالنجاح و التوفيق لجميع طلاب و طالبات البكالوريا.