ظهور نتيجة التنسيق الخاصه بالمرحلة الثانية ٢٠١٩

يترقب أولياء الأمور وابنائنا الطلبه نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠١٩ “للثانوية العامة” والتي سيتم ظهورها عقب المؤتمر الصحفي اليوم بشكل رسمي ، وذلك حسب تصريح السيد رئيس القطاع الخاص بالتعليم الثانويه العامة ، والذي أفاد أن موقع بوابة الحكومة المصرية الخاص للتنسيق استقبل رغبات الخاصه بجميع الطلاب خلال فترة التسجيل، وستقوم وزارة التعليم العالي بنشر الحد الادني للكيات والمعاهد للمرحلة الثانية للتنسيق الكليات والمعاهد لعام 2019.

نسب التنسيق للمرحلة الثانية

الحد الأدني للهندسة 94.26 %.

الحد الادني كلية تخطيط عمرانى بنسبة 93.9 %.

الحد الادني كلية حاسبات ومعلومات بنسبة 92.7%.

الحد الادني كلية لتربية بنسبة 90%.

كلية التجارة بنسبة 85% وللانتساب بنسبة80%.

كليةالحقوق بنسبة 80% .

كلية التربية النوعيةبنسبة 85%

الحصول علي النتيجة للمرحلة الثانية

الحصول علي نتيجة المرحلة الثانية فور ظهورها من خلال الرابط لخاص بنتيجة التنسيق هنا، حيث يمكن لأولياء الامور والطلاب المعنين بالمرحلة الثانية من تنسيق عن طريق رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة الخاصه بالنجاح في الثانوية حتي يتثني معرفة الكلية او المعهد الذي تم الترشيح له من خلال مكتب التنسيق وحسب الرغبات التي اختارها الطالب والمتفقة مع مجموعه،اما بخصوص الطلاب الذين تم ترشيحهم لهم كليات أو معاهد بعيدة عن مكان الاقامة الخاص بيهم فعليهم الانتظار لحين فتح باب إمكانية تقليل الاغتراب دون ان يتم طباعة بطاقة الترشيح ثم تقديم طلباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني ولابد من معرفة الطلاب الشروط الخاصه بتقليل الاغتراب سواء كان الاغتراب المناظر أوالاغتراب الغير مناظر.