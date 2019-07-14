“ظهور نتيجة” الثانوية العامة الدور الأول 2019 برقم الجلوس بموقع اليوم السابع

أكدت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس سيتم اعتمادها يوم السبت 13 يوليو 2019 رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ويستطيع جميع الطلبة ألاستعلام عن النتيجة بعد رفعها علي الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع، وقد طمأن الوزير بأن النتيجة ستكون مرضية لجميع الطلبة ولا داعي للقلق، وسنوفر لجميع الطلبة رابط الحصول علي النتيجة عبر موقعنا المتميز.

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم أو رقم الجلوس

جميع الطلاب يقوموا بالبحث على نتيجة الثانوية موقع اليوم السابع

يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص.

ثم أختيار القسم العلمي أو الأدبي الخاص بكل طالب.

ثم يتم الضغط علي عرض النتيجة.

موقع اليوم السابع “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2018-2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد أنهت وحدات الكنترول الخاصة بأعمال التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب وقد استقرت الوزارة على تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة في جميع المحافظات وبلغ عددهم 30 طالب وطالبة للقسم العلمي والأدبي، وفى بداية المؤتمر الصحفي الذي سقام غداً سيتم أعلان الأوائل ثم باقية النتائج، ويستطيع جميع الطلبة والطالبات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2019 من موقع اليوم السابع أو موقع وزارة التربية والتعليم الذي تم توضيحه بالأعلى، كل التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.