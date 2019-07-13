“ظهور”  نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع

اعتمدت وزارة التربية والتعليم اليوم الموافق 13-7 نتيجة الثانوية العامة بأقسامها المختلفة وذلك في مؤتمر صحفي تناول فيه كل التفاصيل الخاصة بالنتيجة، ومن أبرزها الإعلان عن عدد الطلاب الأوائل فضلاً عن الإعلان عن نسب النجاح والتي بلغت حوالي 78.6%، وهنا نسرد لكم كل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة لتتمكنوا من متابعتها أينما كنتم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 :

أكدت مصادر مسئوله بالوزارة بأن النتائج ستكون جاهزة إلكترونياً غداً الأحد الموافق 14 يوليو، وستمون متاحة في كل مدارس الجمهورية يوم الإثنين القادم، هذر وإن رغبتم في الاستعلام عن النتيجة ننصحكم بالتوجه لموقع اليوم السابع، حيث صرح بأنه هو الموقع الوحيد الذي تولي مسئولية عرض النتائج وذلك في المزايدة العلنية التي قامت وزارة التربية والتعليم بعقدها مؤخراً.

من جانبهم، صرح مسئولي الموقع بأنهم حريصون كل الحرص على تقديم خدمة الاستعلام عن النتائج سنوياً، واتبع في ذلك كل الوسائل القانونية لذا يكن لديه الحق لمقاضاة أي موقع ينشر النتيجة بشكل غير رسمي، وأكد على ذلك الفريق التقني والفني الخاص بالمؤسسة، هذا نقدم لكم رابط موقع اليوم السابع أعزاءنا القراء لتتمكنوا من متابعة النتيجة فور ظهورها ولتطمئن قلوبكم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر اليوم السابع :

الجدير بالذكر أن نتائج الثانوية العامة ستظهر عبر موقع اليوم السابع، والذي يشهد ضغطاً كثيفاً عليه، هذا ويشدد موقع اليوم السابع بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يحاول التلاعب بحقوق نشر النتيجة.