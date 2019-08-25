ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

حالة من الترقب لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019، حيث ينتظر جميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري وذلك لمختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة القادمة قيام وزارة التربية والتعليم باعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019، حيث من المتوقع إعلان النتائج خلال الأسبوع الجاري، حيث انه في الوقت الحالي تتزايد عمليات البحث من قبل جميع الطلاب والطالبات للاستعلام عن نتيجة الدور الثاني.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

بعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 جميع التخصصات والشعب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 حتى يوم الثلاثاء 6 أغسطس2019، حيث تمت الامتحانات تحت إشراف كامل من وزارة التربية والتعليم وأيضاً تحت إشراف وزارة الداخلية وذلك لعدم حدوث أي مخالفة من شأنها أن تخل بعملية النظام والمراقبة داخل اللجان الامتحانية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن اقترب الانتهاء من أعمال الكنترولات والمراجعة المتعلقة بنتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 سوف يتم رفعها عقب اعتمادها مباشرة خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع بوابة مركز المعلومات، كي يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الرابط السابق برقم الجلوس الخاص بكل طالب و طالبة.