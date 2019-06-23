ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 آخر السنة الأسبوع المقبل على بوابة التعليم الفني ( الزراعي – الصناعي – الفندقي – التجاري – التمريض)

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 آخر السنة الأسبوع المقبل على بوابة التعليم الفني، وينتظر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية لعام 2019 ظهور النتيجة على أحر من الجمر، وذلك منذ انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية في الأول من يونيو الجاري، ليلعب القلق دوره في عقول طلاب الدبلومات الفنية مع تأخر ظهور النتيجة التي في انتظارها الطلاب وأولياء الأمور بعدد كبير في المنازل المصرية.

في سياق متصل، أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح ورصد درجات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، قد شارفت على الإنتهاء، مشيرًا إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الأقسام التي تشمل الزراعي، الصناعي، الفندقي، التجاري، والتمريض، سيتم الإعلان عنها خلال الاسبوع المقبل.

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

تظهر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول في آخر الأسبوع المقبل، لتكون متاحة أمام الطلبة والطالبات عبر بوابة التعليم الفني ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، تسهيلًا على طلاب الدبلومات الفنية 2019.

كما يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2019 من خلال المدرسة التابع لها إثر إعلانها على موقع الوزارة، ومن ثم يتم توزيعها على المدارس، حتى يتمكن طلبة وطالبات الدبلومات الفنية 2019 من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول.

امتحانات الدبلومات الفنية 2019

بدأ كلًا من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية لعام 2019 الامتحانات في يوم 18 مايو المنصرم، واستمرت حتي 1 يونيو الجاري، ومن المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، في نهاية الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الرسمي المخصص لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2019 الدور الأول دون ورود أي شكاوي من قبل الطلاب، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ليتمكنوا من الإجابة على الأسئلة بسهولة ويسر بجميع أقسام الدبلومات الفنية 2019.