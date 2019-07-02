الآن ظهرت رسمياً نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بكافة الشعب (الصناعي – الزراعي – التجاري – التمريض)

الآن نتبع معكم أخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول،حيث أن انتهت جميع الكنترولات بالفعل من اعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب وتم تحديد نسب النجاح وفاقت الحد المتوقع وكانت مرضية للكل وتم عرض أسماء الأوائل وبلغ عددهم فوق ال71 اسماً، والآن نتائج الدبلومات الفنية جاهزة على موقع وزارة التربية والتعليم يمكنك الحصول عليها بكل سهولة، ونتيجة شهادة الدبلومات الفنية عبر الرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني ومن خلال موقع بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للدور الأول، وتم الاعلان عن اسماء اوائل الدبلومات الفنية 2019 ، كما ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية في جميع المحافظات.

اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كل ما هو جديد في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حيث افادت أنه تم بالفعل ظهورها في جميع المحافظات وكافة الإدارات التعليمية، وتم بالامس اعتماد النتيجة والاعلان عن اسماء الاوائل والنسب الخاصة بالنجاح وظهور درجات نتيجة الدبلومات الفنية على موقع الوزارة.

نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس اليوم السابع