 ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 آخر السنة برقم الجلوس في هذه المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الثاني برقم الجلوس أصبحت بمتناول يد الطلاب والطالبات في أكثر من محافظة ومن المنتظر ظهورها في باقي المحافظات على التتابع كل محافظة على حدة، حيث انهت جميع المحافظات عمليات تصحيح اوراق الامتحانات للفصل الثاني وكذلك عملية الرصد والمراجعة النهائية، تمهيدًا لإعلان ظهورها رسميًا بعد اعتمادها من السادة المحافظين ومن ثم رفعها على البوابة الالكترونية لمديرية التعليم في كل محافظات الجمهورية، وسوف نقوم بتحديث مستمر للمعلومات ونشر روابط النتيجة لكل محافظة فور اعتمادها وظهورها رسميًا، ليتمكن الطلبة من الاطلاع على نتيجتهم برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية آخر السنة 2019

أعلنت بعض محافظات الجمهورية عن ظهور نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 /2019 بعد اعتمادها أصولًا من قبل السادة المحافظين، حيث ظهرت النتيجة حتى الآن في كلا من محافظات ( القاهرة، الاسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الاسماعيلية، مطروح، أسوان )ومن المتوقع ظهور النتيجة في باقي المحافظات ( الجيزة، البحيرة، الغربية، الشرقية، شمال سيناء، الدقهلية، … ) خلال الأسبوع المقبل وقبل بداية أجازة عيد الفطر المبارك كما أفادت بذلك مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس

ننشر فيما يلي روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المحافظات التي تم الإعلان عن ظهورها فيها رسميًا، ويمكن للطلاب والطالبات الدخول عبر الرابط الخاص بكل محافظة المبين بجانبها والاستعلام عن الدرجات والنتيجة برقم الجلوس والمحافظات هي كالتالي: