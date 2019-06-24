ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 “اولى ثانوي” برقم الجلوس التابلت وزارة التربية والتعليم خلال دقائق

ظهور نتيجة أولى ثانوي أصبح أقرب من أى وقت مضي، حيث تم الإعلان رسمياً عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين، وستكون نتيجة الترم الثاني لطلبة الصف الاول الثانوي بجميع محافظات جمهورية مصر العربية متاحة للجميع خلال إلكترونيا من خلال lms موقع بنك المعرفة من خلال التابلت الخاص بكل طالب، كما هناك أنباء عن وجود طرق أخرى للاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع اليوم السابع وبوابة فيتو، وسوف نوفر لكم كافة الروابط من اجل الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر أيضاً بالمدارس ويمكن جلبها من خلال المدارس لمن سيواجه أى صعوبة في جلبها إلكترونياً، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم مستند ورقي بالنتائج لجميع المدارس بكافة المحافظات المصرية، وكان طلاب أولى ثانوي قد قاموا بأداء الامتحانات الخاصة بهم في الفترة بين 19 مايو إلي يو1 يونيو، ومن ذلك الحين ينتظر جميع الطلبة وأولياء أمورهم ظهور النتائج وهو الأمر الذي أصبح على بعد ساعات من الآن حسب التأكيدات الواردة من الوزارة.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

وكانت الوزارة أعلنت ان يوم الاثنين في تمام الثانية ظهراً سيتم عقد مؤتمر صحفي بديوان وزارة التربية والتعليم، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالامتحانات والنتائج ونظام جلب النتيجة.

وزارة التربية والتعليم المصرية تعلن الآن نتيجة الصف الأول الثانوي في مصر، حيث من المقرر الإعلان عن النتيجة إلكترونيا من خلال التابلت وموقع وزارة التربية والتعليم.